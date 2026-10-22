Brandon Childress: "Llegué para ser un líder y siento que lo estoy siendo"

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Santiago de Compostela, 22 oct (EFE).- Pese a ser un debutante en la ACB, el base estadounidense Brandon Childress no tiene miedo en erigirse en uno de los líderes del Monbus Obradoiro, al que llegó este verano tras una larga trayectoria internacional que lo llevó a jugar en Grecia, Estonia, Alemania, Lituania, República Dominicana, Turquía y la NBA G League.

“Lo más importante de todo esto es que siento que estoy haciendo un buen trabajo como líder. Ese era uno de mis roles cuando llegué aquí, jugar con responsabilidades reales, y de momento creo que estoy cumpliendo. Eso es lo único que importa”, afirmó en una entrevista con la Agencia EFE.

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El norteamericano, hijo del exjugador NBA Randolph Childress, es el máximo anotador del equipo dirigido por Diego Epifanio, con 14.5 puntos de media por encuentro, y el máximo asistente, con una media que roza las cinco por encuentro. Promedia más de 13 créditos de valoración por duelo, pero es ambicioso y quiere más.

“Siento que puedo jugar mucho mejor de lo que lo estoy haciendo ahora, pero lo más importante es ser uno mismo dentro de la cancha. Soy muy autocrítico, a veces tengo expectativas muy altas de mí mismo en cuanto a mi rendimiento individual”, expuso.

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A Childress ya le habían advertido varios excompañeros de la exigencia que se encontraría en la liga española. Cuatro partidos le han llegado para comprobarlo.

“Todo el mundo sabe que la ACB es una liga muy dura. Todos los jugadores lo dicen, lo ven, pero cuando realmente estás jugando aquí es cuando sabes que las expectativas eran definitivamente las esperadas”, señaló a tres días de visitar al Tenerife.

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En el pabellón Santiago Martín, el base del Obradoiro avisa de que le espera un rival con “grandísimos jugadores” como Marcelinho Huertas o su compatriota Kyle Guy, al que ya se ha enfrentado a lo largo de su carrera.

“Va a ser un partido muy duro, pero a mí me gusta competir contra estos rivales para demostrar lo que somos capaces de hacer como equipo. En la ACB cada partido es una batalla, y eso me gusta”, confesó Childress, para quien su equipo debe jugar “agresivo” y ser “muy físico” para sumar la cuarta victoria del curso liguero.

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“Tenemos que hacer lo que ya hemos demostrado que podemos hacer, que es defender fuerte, ser físicos durante los 40 minutos. Eso para nosotros es fundamental. Y luego en ataque compartir un poco mejor el balón, jugar más con la cabeza que con el corazón”, avisó. EFE

dmg/og