Aspas y Marcos Alonso regresan al once en Celtic Park

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Glasglow, 22 oct (EFE).- Iago Aspas y Marcos Alonso regresan al once inicial del Celta para medirse esta noche al Celtic, en un partido decisivo para el futuro del equipo gallego en la Liga Europa.

Además, el técnico celeste, Claudio Giráldez, mantiene al internacional uruguayo Sebastián Cáceres en la línea defensiva, de la que se cae Yoel Lago. Por delante, el doble pivote será para Aleix Febas y el joven Hugo Burcio.

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Por su parte, el técnico del Celtic, Martin O’Neill, sale con el once esperado salvo en la portería, donde Sam Johnstone entra por el finlandés Viljami Sinisalo. Por tanto, Haissem Hassan, Nygren y Osmand actuarán por detrás del delantero colombiano Camilo Durán.

Alineaciones:

Celtic: Johnstone; Donovan, Murray, Scales, Tierney; McGregor, Baur; Haissem Hassan, Nygren, Osmand; y Camilo Durán.

Celta: Radu; Javi Rodríguez, Cáceres, Marcos Alonso; Javi Rueda, Febas, Burcio, Carreira; Aspas, Hugo Álvarez y Jutglá. EFE

dmg/apa