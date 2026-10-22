Álvarez (UGT): "Los salarios no llegan y la vivienda lo estropea todo"

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Madrid, 22 oct (EFE).- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha explicado este jueves que la huelga general del 11N viene precedida de un proceso que "ya dura bastante" en relación a la subida de unos salarios "que no llegan" y a lo que se suma "un factor que lo que lo estropea todo, que es la vivienda".

"Teniendo como teníamos previstas movilizaciones, porque la CEOE hace más de un año que no ha querido sentarse a negociar la renovación del acuerdo general para los convenios colectivos, nos ha parecido que este es el gran momento de plantear una gran movilización", ha afirmado Álvarez en 'Los Desayunos' de RTVE y EFE.

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El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha defendido que la huelga general es "a favor de un cambio sustancial de las políticas de vivienda".

"Queremos promover una gran movilización social", ha añadido Sordo, quien ha dicho que la huelga apela al conjunto de las administraciones públicas en materia de vivienda y a la patronal CEOE por los salarios.

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"Nosotros no hemos canalizado esta huelga contra la oposición", ha apuntado el líder de CCOO.

"¿Contra quién es? Pues allá cada uno que se tome la parte que le toca. Hay muchas responsabilidades compartidas", ha afirmado Álvarez al respecto. EFE

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