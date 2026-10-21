Sanidad retira la crema depilatoria Daen for Men por errores en las instrucciones de uso

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Madrid, 21 oct (EFE).- La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado este miércoles del cese de comercialización y la retirada del mercado de todos los lotes de Daen Crema Depilatoria for Men tras detectarse deficiencias en las instrucciones de uso que impedían garantizar la seguridad del producto.

El problema de seguridad identificado de este cosmético, de Laboratorios Ibercosmetic, S.L., no está relacionado con la composición del producto, sino con el modo de empleo descrito en el etiquetado, que la empresa ya ha rectificado, según ha señalado la AEMPS en un comunicado.

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Las indicaciones de los lotes retirados permitían una exposición superior a la considerada en la evaluación de la seguridad y, por tanto, un riesgo para las personas usuarias.

La Agencia ha explicado que estas medidas se han llevado a cabo tras revisar el informe sobre la seguridad del producto, dentro de la campaña de control de las evaluaciones de seguridad de cosméticos que la AEMPS inició en 2025.

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Asimismo, se ha informado al respecto a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas y, por su parte, la marca propietaria del producto ha procedido al cese de la comercialización y a la retirada del mercado de todos los lotes.

Con el fin de garantizar un uso seguro de este cosmético, la empresa ha modificado las instrucciones de uso incorporando una advertencia adicional relativa a las zonas corporales que pueden depilarse en un mismo día.

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Este cambio ha permitido reanudar su comercialización con el etiquetado actualizado, que advierte que no se puede depilar más de una zona amplia (pecho, espalda, brazos o piernas completas) el mismo día, y que se debe esperar al menos una semana entre depilaciones en la misma zona. EFE