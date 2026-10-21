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Rull saluda la vuelta de Puig (Junts) a Cataluña y al Parlament: "Te esperamos en casa"

23/06/2024 El presidente del Parlament de Catalunya, Josep Rull, se reúne con el exconseller y diputado de Junts Lluís Puig POLITICA @JOSEPRULL
23/06/2024 El presidente del Parlament de Catalunya, Josep Rull, se reúne con el exconseller y diputado de Junts Lluís Puig POLITICA @JOSEPRULL
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El presidente del Parlament, Josep Rull, ha saludado este miércoles la vuelta del exconseller de Cultura de la Generalitat Lluís Puig (Junts) a Cataluña tras haber vivido nueve años fuera de España por el 1-O: "Te esperamos en casa".

"Y te esperamos en la sede de la soberanía nacional de Cataluña, de la que te han querido apartar de forma ignominiosa", ha expresado Rull en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

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Puig regresa este miércoles a Cataluña y asistirá el jueves al pleno del Parlament después de que el juez Pablo Llarena levantara de manera definitiva la orden de detención contra él; el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, y el también exconseller y eurodiputado electo de Junts Toni Comín.

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EuropaPress

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