Rull saluda la vuelta de Puig (Junts) a Cataluña y al Parlament: "Te esperamos en casa"

El presidente del Parlament, Josep Rull, ha saludado este miércoles la vuelta del exconseller de Cultura de la Generalitat Lluís Puig (Junts) a Cataluña tras haber vivido nueve años fuera de España por el 1-O: "Te esperamos en casa".
"Y te esperamos en la sede de la soberanía nacional de Cataluña, de la que te han querido apartar de forma ignominiosa", ha expresado Rull en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.
PUBLICIDAD
Puig regresa este miércoles a Cataluña y asistirá el jueves al pleno del Parlament después de que el juez Pablo Llarena levantara de manera definitiva la orden de detención contra él; el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, y el también exconseller y eurodiputado electo de Junts Toni Comín.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD