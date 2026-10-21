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PP y Vox piden certificados del blindaje del Museo de Villena, que PSOE considera seguro

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Villena (Alicante), 21 oct (EFE).- El equipo de gobierno local (PSPV-PSOE) ha asegurado que se han aportado los informes que certifican la seguridad del Museo de la localidad (MUVI) en la comisión municipal que investiga el robo del Tesoro de Villena, mientras que el PP y Vox han reclamado las certificaciones de blindaje de la vitrina donde se alojaba.

Así lo han trasladado los portavoces de las formaciones políticas al término de la última sesión de la comisión celebrada este miércoles en la Casa de la Cultura de Villena.

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El portavoz del equipo de gobierno, Javier Martínez, del PSPV-PSOE, ha explicado que durante las sesiones de la comisión se han "desgranando" las condiciones del museo, y ha lamentado que se haya "intentado sembrar la duda y generar enfrentamiento y discordia a partir de preguntas malintencionadas".

Martínez ha manifestado que la comisión ha servido para constatar que el MUVI "no contaba con deficiencias en materia de seguridad", aunque ha admitido que, "a la vista de lo acontecido, no ha sido suficiente".

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En cambio, la oposición cree que faltan documentos que certifiquen que la vitrina estaba blindada, así como sobre los informes enviados desde el Ayuntamiento a la Conselleria de Cultura para que esta autorizase el traslado del Tesoro al MUVI.

El portavoz popular, Miguel Ángel Salguero, ha destacado el consistorio envió documentos donde se señalaba que la vitrina era acorazada y que iba a haber servicio de seguridad.

"Se ha vuelto a pedir que se aporten esos certificados, no de obra, sino que certifiquen las características de esa vitrina acorazada", ha insistido el edil del PP, quien ha argumentado que "el hecho de que haya una puerta acorazada no implica que el resto lo sea".

Desde Vox, Ana María Cerdán, ha afirmado que el Tesoro de Villena no estaba asegurado, sino que entraba en la póliza general del Ayuntamiento.

El Tesoro de Villena, una de las mayores colecciones europeas de oro de la Edad del Bronce, está formado por 66 piezas de distintos materiales entre los que destacan unos 10 kilogramos de oro entre 11 cuencos, 28 brazaletes, dos recipientes y botellas, así como tres recipientes de plata.

Hay otros objetos de hierro y oro, así como de ámbar y oro, y también un brazalete de hierro, con metal procedente de un meteorito, lo que añade valor a la pieza.

Tras el robo, en la madrugada del pasado 27 de agosto, sólo permanecen en el museo tres vasijas de plata, un brazalete y gran parte de los adornos del bastón, así como una de las cuatro coronas que, sospechan los investigadores, se debió caer a los ladrones en la huida. EFE

(vídeo)

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