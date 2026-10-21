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Milei irrumpe en la precampaña con insultos a Sánchez, que se declara "zurdo orgulloso"

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Madrid, 21 oct (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, ha irrumpido este miércoles en la precampaña electoral con una visita a Madrid en la que ha tachado de "impresentable dictador" y "delincuente" al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quien se ha declarado públicamente "zurdo orgulloso" antes incluso de escuchar sus insultos.

A poco más de un mes de las elecciones, Milei se ha presentado como "amigo" de la presidenta madrileña madrileña, Isabel Díaz Ayuso, con quien se verá esta tarde, y del líder de Vox, Santiago Abascal, quien se encuentra de precampaña en Galicia. El mandatario argentino se reunirá con el secretario general de ese partido, Ignacio Garriga, y con el director de la fundación, Jorge Martín Frías.

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Milei ha acudido también a dar una conferencia a la Universidad Rey Juan Carlos, donde se han concentrado cientos de estudiantes en señal de protesta ante un fuerte cordón policial.

Milei usa habitualmente la palabra "zurdo" para atacar a la izquierda y desde primera hora de la mañana el PSOE ha colgado una lona en la fachada de su sede de la calle Ferraz con un mensaje irónico: "Hola Milei. Los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España. El país que más crece de Europa".

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La etiqueta "zurdos orgullosos" ha comenzado a circular entre la militancia socialista y en un vídeo en redes sociales el propio Sánchez ha asegurado que si ser zurdo es subir el salario mínimo y las pensiones o defender el derecho al aborto él lo es, "a mucha honra".

Todo antes de que Milei comenzara su agenda con un desayuno informativo en el que ha tachado a Sánchez de "impresentable dictador" y ha llamado a sacar a los socialistas "a patadas".

También se ha referido a la entrada masiva de inmigrantes del pasado mes de julio en Ceuta para afirmar que lo que está pasando en la ciudad autónoma "es emblemático del accionar de la izquierda", y acusar a los socialistas de fomentar la "invasión" por intereses electorales.

"Nos llaman zurdos, pues lo somos", ha respondido en otro vídeo colgado en redes el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, mientras el titular de Transportes, Óscar Puente, consideraba que "no hay medicación para tratar" lo que padece Milei y tildaba su discurso de "delirante".

La candidata de Frente Amplio para las elecciones generales, Ada Colau, ha considerado que el hecho de que Milei no se reúna con los máximos líderes de Vox y del PP muestra que ambos partidos intentan esconder a sus "referentes" y sus propuestas de recortes.

En contraste con sus críticas a la izquierda, el presidente argentino ha elogiado a Isabel Díaz Ayuso y a Santiago Abascal como dos personas con "ideas sanas y positivas para sacar a España de la decadencia".

Desde A Coruña, el líder de Vox ha considerado que Milei no está alejado de la realidad al tachar de dictador a Sánchez y ha recordado que él lo ha llamado "autócrata" y "tirano".

En sus últimos mítines, el presidente del Gobierno ha advertido contra los recortes y la "motosierra" del argentino y Abascal ha pedido evitar los eslóganes. A su juicio, la motosierra "probablamente se queda corta" en algunos ámbitos y puede ser "excesiva" en otros.

Según han apuntado fuentes del Palacio de la Zarzuela, el Gobierno argentino les trasladó el interés de Milei en reunirse con Felipe VI y la Casa Real le recordó la práctica habitual en España de que un encuentro con el jefe del Estado debe ir necesariamente acompañado por otro con el jefe del Gobierno.

Desde que asumió la Presidencia a finales de 2023, Milei ha viajado a España en seis ocasiones y nunca se ha reunido con Sánchez. EFE

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