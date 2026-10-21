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Margarita Robles agradece a la Brigada Canarias su "papel clave" en el despligue de Ceuta

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Las Palmas de Gran Canaria, 21 oct (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este miércoles la base del Ejército de Tierra en Las Palmas de Gran Canaria para agradecer a la Brigada Canarias XVI su "papel clave" en el despliegue movilizado en Ceuta tras la entrada de miles personas por la frontera con Marruecos.

"Ustedes representan lo mejor de las Fuerzas Armadas y de España gracias a su entrega y profesionalidad, ya sea en Letonia, en Ceuta, o cuando hay que estar con la gente. Siempre están al servicio de los ciudadanos", ha dicho la ministra en una visita a la base General Alemán Ramírez en la que no se ha permitido el acceso a la prensa.

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Según informa el Ministerio en un comunicado, Robles ha asistido a una exposición sobre la Unidad de Defensa Antiaérea NASAMS, acompañada por los generales Julio Salom y José Ramón Collazo, jefes del Mando de Canarias y de la Brigada Canarias, respectivamente.

Defensa recuerda que la Canarias XVI es, por razones organizativas, la brigada de más reciente creación del Ejército. Sin embargo, entre sus unidades figura el regimiento de Infantería más antiguo de Europa, el Soria 9, heredero del legado de los Tercios.

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Este año, la Brigada Canarias XVI está asumiendo un papel relevante en operaciones en el exterior, como Unidad Base Generadora del contingente X/I XXIV en Irak.

Asimismo, participa en el ciclo de generación de fuerzas de la Unión Europea durante el segundo semestre del 2026 y el primer semestre del 2027, ya que el Mando de Canarias proporciona el 'European Battle Group', uno de los principales esfuerzos nacionales en materia de preparación operativa multinacional de la UE, destaca el Ministerio de Defensa.

En este contexto, la Brigada Canarias XVI aporta entre 1.200 y 1.500 efectivos. EFE

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