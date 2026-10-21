Las víctimas de la dana de 2024: Adam ha mostrado que entonces no se hizo lo que se podía

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Valencia, 21 oct (EFE).- La gestión de la dana Adam, que ha impactado en la Comunitat Valenciana casi dos años después de la que dejó 233 fallecidos en Valencia, ha evidenciado que "todo lo que se podía haber hecho" entonces "no se hizo" y que "no minimizar el riesgo" salva vidas, según explican a EFE las asociaciones de víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024.

"No es que hayamos aprendido la lección, simplemente lo único que han hecho es aplicar los protocolos que existían y que ya se habían aplicado en la dana de 2019" en la comarca alicantina de la Vega Baja, ha señalado la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana de 2024, Rosa Álvarez, quien ha afirmado que es "inevitable" que la nueva dana les haya "removido".

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En su opinión, en esta ocasión "se ha mejorado bastante" en cuanto a las alertas, aunque no entiende que en su zona llegara un aviso de "alerta naranja alto", algo que "no existe", y los servicios de emergencia se han reunido con antelación, lo que "ha dejado en evidencia que todo lo que se podía haber hecho en 2024 no se hizo".

Hace casi dos años "no teníamos ni idea de lo que estaba ocurriendo, ni dónde, ni en qué extensión; pero ni ese día ni en los posteriores", ha rememorado Álvarez, quien ha añadido que no es que entonces fallara la coordinación, sino que se estaba ofreciendo la Unidad Militar de Emergencias a la Generalitat "y la estaban rechazando".

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"Ahora nadie quiere hacer un Mazón", ha aseverado en alusión al expresident de la Generalitat Álvarez, para quien no tiene "ni pies ni cabeza" que no se adoptara "ninguna" medida en la dana de 2024, cuando una alerta a tiempo "hubiera salvado el 99 por ciento de las vidas", y ha destacado que en esta se confinó a 850.000 personas.

La presidenta de la Associació de Víctimes de la Dana de 2024, Mariló Gradolí, ha señalado que se habla de que en la dana Adam ha habido más coordinación, pero ha considerado que lo destacable es que ahora "no se ha minimizado el riesgo, como se hizo en la dana de 2024", sino que se ha transmitido el riesgo que existía.

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Sobre la gestión de este último episodio de lluvias torrenciales, ha criticado que la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Susana Camarero, haya reivindicado que "se ha aprendido de la dana" anterior, y ha aseverado: "Faltaría más que después de lo que hemos vivido no se aprendiera nada".

"Han aprendido sí, pero no han asumido responsabilidades" y en el Consell "siguen los mismos que gestionaron la dana de 2024" con el expresident, ha lamentado Gradolí, quien ha asegurado que las imágenes que han visto sobre los efectos de la dana Adam en el litoral sur de Valencia y norte de Alicante les ha afectado y les ha hecho sufrir.

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La vicepresidenta de la Asociación de Víctimas y Damnificados por la Dana de Valencia de 2024, Elisabeth González, ha afirmado que la gestión de esta última dana "no ha tenido nada que ver" con la de hace dos años, y el Gobierno valenciano "ha evidenciado que una buena coordinación y un trabajo como corresponden salvan vidas".

"Lo que no se hizo hace dos años, se ha hecho ahora", ha precisado González, quien ha señalado que esta vez ha habido muchas reuniones previas y muchos avisos a la población, cuando hace casi dos años no se reunieron hasta el 29 de octubre a las 5 de la tarde, algo "lamentable e inexplicable".

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Ha explicado que se sienten "bastante identificados" con los afectados por la dana Adam, porque saben lo que es perderlo todo "de la noche a la mañana", y ha indicado que están recogiendo material para hacerles llegar esta semana una donación de lo que más necesitan, como deshumidificadores, palas y equipos de limpieza. EFE

(foto) (vídeo)