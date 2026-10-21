Izan Guevara asegura estar en un "muy buen momento"

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Redacción deportes, 21 oct (EFE).- El español Izan Guevara (Boscoscuro), segundo en la clasificación provisional del mundial de Moto2 y ante la disputa del Gran Premio de Australia de Moto2, este fin de semana en el circuito de Phillip Island, ha asegurado encontrarse en un "muy buen momento".

"Las tres últimas carreras han sido muy positivas y siento que estamos en un muy buen momento", explica Guevara en la nota de prensa de su equipo, en la que destaca el trabajo que están realizando con el equipo.

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"Ahora mismo tengo mucha velocidad y confianza con la moto", afirma Guevara, a sólo 5,5 puntos del líder, el también español Manuel González, quien resalta: "Los tres últimos circuitos se encontraban entre mis favoritos, mientras que Phillip Island es un circuito en el que nos costó bastante el año pasado".

Pero insiste en que "teniendo en cuenta las sensaciones" que tienen en este momento, cree que aún pueden "hacer una buena carrera aquí".

No obstante explica que habrá que tener en cuenta el tiempo, pues "existe la posibilidad de que llueva", pero dice estar preparado para adaptarse a "cualquier condición".

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"El objetivo es disfrutar de otro fin de semana de carrera, seguir trabajando de la misma manera e intentar conseguir otro buen resultado". añade Guevara. EFE