Espana agencias

Investigan a un menor por tirar una piedra de un puente de la AP-41 y herir a un conductor

Guardar

Toledo, 21 oct (EFE).- La Guardia Civil investiga a un menor de edad por arrojar una piedra de grandes dimensiones desde un puente de la autopista AP-41, en el término municipal de Yuncler (Toledo), que causó lesiones graves a un conductor de 42 años que está ingresado en la UCI del Hospital de Toledo.

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, los hechos sucedieron a las 22:30 horas del pasado miércoles, día 14, cuando el conductor de un vehículo recibió el impacto de una piedra de grandes dimensiones que había sido arrojada desde un puente, a la altura del kilómetro 34,700 de la autopista de peaje AP-41.

PUBLICIDAD

El impacto le causó lesiones graves y el hombre tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario de Toledo, donde sigue ingresado en la UCI.

Una patrulla de la Guardia Civil de Valmojado (Toledo) instruyó las primeras diligencias, que traspasó al Grupo de Investigación y Análisis del Tráfico (GIAT) del Sector de Tráfico de Castilla–La Mancha para continuar con las investigaciones.

PUBLICIDAD

De las gestiones llevadas a cabo se ha podido identificar a un menor de edad como presunto autor del lanzamiento de la piedra, que ha sido investigado este martes por los delitos de lesiones graves, contra la seguridad vial y daños.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Fiscalía de Menores de Toledo. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Anna Ferrer revela su percance tras volver de su luna de miel: “He acabado en comisaría”

La hija de Paz Padilla ha regresado a Madrid después de disfrutar de un viaje de ensueño con su marido, Mario Cristóbal

Anna Ferrer revela su percance tras volver de su luna de miel: “He acabado en comisaría”

La polémica entrevista del príncipe Harry en la que admite su deseo de reconciliación: “Dejar atrás el pasado es algo que yo animaría a todo el mundo a hacer”

El duque de Sussex concedió una entrevista a la revista ‘GQ’ que ha dado mucho que hablar en Reino Unido

La polémica entrevista del príncipe Harry en la que admite su deseo de reconciliación: “Dejar atrás el pasado es algo que yo animaría a todo el mundo a hacer”

Lo que ocurre en tu corazón mientras duermes puede anticipar una insuficiencia cardíaca 10 años antes, según un estudio

El algoritmo entrenado prestaba especial atención a los registros obtenidos durante la fase inicial de transición entre la vigilia y el sueño ligero

Lo que ocurre en tu corazón mientras duermes puede anticipar una insuficiencia cardíaca 10 años antes, según un estudio

Detenido un hombre por el asesinato a puñaladas de una mujer de 52 años frente a un portal en Carabanchel (Madrid)

El crimen está siendo investigado por la Policía Nacional como un posible caso de violencia de género

Detenido un hombre por el asesinato a puñaladas de una mujer de 52 años frente a un portal en Carabanchel (Madrid)

Asturias dice adiós a la pesca del salmón y a su tradicional ‘campanu’: prohibirá su captura en 2027 ante la amenaza de extinción de la especie

Cantabria queda como la única comunidad autónoma que mantiene la campaña, aunque con restricciones, como la supresión de la comercialización del ‘campanu’

Asturias dice adiós a la pesca del salmón y a su tradicional ‘campanu’: prohibirá su captura en 2027 ante la amenaza de extinción de la especie
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno prolonga la vida de los Dragón 8x8, los blindados entregados con retraso y que el PP tachó de “fracaso”, con casi 70 millones de euros

El Gobierno prolonga la vida de los Dragón 8x8, los blindados entregados con retraso y que el PP tachó de “fracaso”, con casi 70 millones de euros

La Audiencia de Barcelona niega a siete nietos el derecho a recibir parte de una herencia de 60 millones de euros: la legítima tiene un carácter simbólico

Aldama se inventó que habían disparado a su Audi para insinuar que le amenazaban: fue un robo con un punzón pero “podemos tener ya la historia que necesitábamos”

¿Por qué izquierda y derecha están peleando así por el Senado, si “no es tan importante”? Error: es clave para controlar la Justicia y sus causas

El empresario español que evita secuestros con su negocio de 12.000 antenas de telefonía móvil lleva ahora su batalla legal contra un juez federal de EEUU

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La realidad de los jornaleros en la campaña de la aceituna: 57 euros al día, contratos fijos discontinuos “contaminados” y buscar casa “para mes y medio”

La violencia machista expulsa de casa a las madres que crían solas: familias monomarentales acaban viviendo en habitaciones o pensiones

El dinero obtenido con la desinversión del Estado en las cotizadas del Ibex “no cubriría ni la subida de las pensiones de 2027”

La Seguridad Social explica que si estás de baja y donas órganos o tejidos en vida te pagan el 100% de la incapacidad temporal

DEPORTES

Así te hemos contado la victoria del PSG sobre el FC Barcelona en Champions

Así te hemos contado la victoria del PSG sobre el FC Barcelona en Champions

El duelo entre el PSG y el FC Barcelona deja mermadas las plantillas de ambos equipos: Dembélé, Kvaratskhelia, Marquinhos y Dani Olmo a la enfermería por lesión

Las palabras de Hansi Flick tras la derrota ante el club parisino en Champions: “Al final el PSG ha demostrado que es un equipo mejor que nosotros”

Así te hemos contado el empate entre el Stuttgart y el Atlético de Madrid en la tercera jornada de Champions League

Anfield da la vuelta al Villarreal: el Submarino amarillo muere en la orilla tras acariciar la hazaña