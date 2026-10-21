Investigan a un menor por tirar una piedra de un puente de la AP-41 y herir a un conductor

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Toledo, 21 oct (EFE).- La Guardia Civil investiga a un menor de edad por arrojar una piedra de grandes dimensiones desde un puente de la autopista AP-41, en el término municipal de Yuncler (Toledo), que causó lesiones graves a un conductor de 42 años que está ingresado en la UCI del Hospital de Toledo.

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, los hechos sucedieron a las 22:30 horas del pasado miércoles, día 14, cuando el conductor de un vehículo recibió el impacto de una piedra de grandes dimensiones que había sido arrojada desde un puente, a la altura del kilómetro 34,700 de la autopista de peaje AP-41.

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El impacto le causó lesiones graves y el hombre tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario de Toledo, donde sigue ingresado en la UCI.

Una patrulla de la Guardia Civil de Valmojado (Toledo) instruyó las primeras diligencias, que traspasó al Grupo de Investigación y Análisis del Tráfico (GIAT) del Sector de Tráfico de Castilla–La Mancha para continuar con las investigaciones.

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De las gestiones llevadas a cabo se ha podido identificar a un menor de edad como presunto autor del lanzamiento de la piedra, que ha sido investigado este martes por los delitos de lesiones graves, contra la seguridad vial y daños.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Fiscalía de Menores de Toledo. EFE