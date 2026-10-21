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Elma Saiz subraya que el Gobierno ha estado, está y seguirá estando con Ceuta

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Ceuta, 21 oct (EFE).- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha destacado este miércoles en Ceuta que el Gobierno "ha estado, está y seguirá estando" con la ciudad para que pueda recuperar la normalidad, y ha puesto en valor el retorno a Marruecos de más de 12.700 personas desde el 10 de agosto.

La ministra ha presidido este miércoles en la ciudad una reunión del Comité de Seguimiento, en la que también ha estado presente el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.

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Elma Saiz ha querido dejar claro ante los periodistas que el Gobierno "trabaja permanentemente y mantiene su compromiso" con Ceuta para "dar una respuesta adecuada a las necesidades" de la ciudad tras la entrada de miles de personas desde Marruecos.

Ha destacado que el pasado domingo se llevó a cabo la séptima operación de desalojo de migrantes en las zonas de Poblado Regulares, el Tarajal y el entorno del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).

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Elma Saiz ha detallado que desde el 10 de agosto se han producido ya 12.142 retornos voluntarios y se han llevado a cabo 536 expulsiones de migrantes. "Son unas cifras importantes, pero seguimos trabajando para que Ceuta recupere cuanto antes la normalidad con el horizonte temporal de que el 1 de noviembre se pueda celebrar la fiesta de La Mochila con las máximas condiciones de normalidad", ha explicado.

Los recursos habilitados por el Gobierno cuentan actualmente con 7.477 plazas en los recursos temporales, el 83 por ciento de los migrantes acogidos en ellos han sido vacunados, actualmente hay 20 ingresados en el Hospital Universitario y la asistencia a las aulas en los colegios e institutos se sitúa en el 90 por ciento.

También ha destacado que ha habido hasta 11.375 patrullas de vigilancia e informativas con el despliegue de 5.237 efectivos en estos meses de crisis. EFE

(foto) (vídeo)

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