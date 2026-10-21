El juzgado acuerda el archivo provisional de diligencias tras la denuncia al alcalde de Villena por el robo del Tesoro

27/08/2026 MUVI POLITICA COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA EUROPA ALICANTE CULTURA

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La plaza 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villena (Alicante) ha acordado el sobreseimiento provisional de las diligencias abiertas a raíz de la denuncia de la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho y la Lucha contra la Corrupción (ADED) contra el alcalde de esta localidad alicantina, el socialista Fulgencio Cerdán, entre otros, por el robo del Tesoro, perpetrado el pasado 27 de agosto.

Así lo ha detallado este miércoles, en un comunicado, el despacho de abogados Soriano i Piqueras, que representa a los denunciantes de la ADED y que ya ha avanzado que recurrirá esta resolución judicial ante la Audiencia Provincial de Alicante.

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Según ha explicado, el juzgado, en un auto del 20 de octubre, "considera que, con la información disponible, no puede tenerse por acreditado que las piezas hayan sufrido daños en el sentido que exige el Código Penal" y que "la sustracción no equivale por sí sola a su destrucción, deterioro o fundición".

"Añade que las circunstancias concretas del robo siguen pendientes de esclarecimiento en la causa que lo investiga, que se encuentra bajo secreto. Mientras tanto, no es posible determinar si otras medidas de vigilancia lo habrían evitado. Por eso no aprecia indicios suficientes de la relación de causalidad e imputación objetiva que exige la comisión por omisión", han detallado desde el despacho.

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((Habrá ampliación))