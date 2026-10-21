Espana agencias

El juzgado acuerda el archivo provisional de diligencias tras la denuncia al alcalde de Villena por el robo del Tesoro

27/08/2026 MUVI POLITICA COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA EUROPA ALICANTE CULTURA
27/08/2026 MUVI POLITICA COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA EUROPA ALICANTE CULTURA
Guardar

La plaza 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villena (Alicante) ha acordado el sobreseimiento provisional de las diligencias abiertas a raíz de la denuncia de la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho y la Lucha contra la Corrupción (ADED) contra el alcalde de esta localidad alicantina, el socialista Fulgencio Cerdán, entre otros, por el robo del Tesoro, perpetrado el pasado 27 de agosto.

Así lo ha detallado este miércoles, en un comunicado, el despacho de abogados Soriano i Piqueras, que representa a los denunciantes de la ADED y que ya ha avanzado que recurrirá esta resolución judicial ante la Audiencia Provincial de Alicante.

PUBLICIDAD

Según ha explicado, el juzgado, en un auto del 20 de octubre, "considera que, con la información disponible, no puede tenerse por acreditado que las piezas hayan sufrido daños en el sentido que exige el Código Penal" y que "la sustracción no equivale por sí sola a su destrucción, deterioro o fundición".

"Añade que las circunstancias concretas del robo siguen pendientes de esclarecimiento en la causa que lo investiga, que se encuentra bajo secreto. Mientras tanto, no es posible determinar si otras medidas de vigilancia lo habrían evitado. Por eso no aprecia indicios suficientes de la relación de causalidad e imputación objetiva que exige la comisión por omisión", han detallado desde el despacho.

PUBLICIDAD

((Habrá ampliación))

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales 29-N, en directo y última hora de los sondeos: Ayuso confirma que se reunirá con Milei en Madrid

A 39 días de las elecciones generales, comienza hoy el plazo para registrar candidaturas, con una izquierda fragmentada tras el fracaso del pacto entre Podemos y el Frente Amplio, y con las encuestas, salvo el CIS, anticipando un avance de la ultraderecha

Elecciones generales 29-N, en directo y última hora de los sondeos: Ayuso confirma que se reunirá con Milei en Madrid

Roban 150.000 euros en relojes del Palacio Real de Venaria en Italia cuando se cumple un año del robo en el Museo del Louvre

Los ladrones actuaron en menos de un minuto y escaparon con 26 piezas del siglo XVIII. Ahora la policía investiga si se trata de un robo por encargo

Roban 150.000 euros en relojes del Palacio Real de Venaria en Italia cuando se cumple un año del robo en el Museo del Louvre

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

“Fanático”: Pedro Sánchez le responde a Milei con una canción de Lali Espósito

El presidente del Gobierno le dedica una canción con mensaje implícito después de que el mandatario argentino le tachase de “impresentable dictador”

“Fanático”: Pedro Sánchez le responde a Milei con una canción de Lali Espósito

El precio de la luz en España para este jueves

Analizamos los tramos en los que la luz es más barata y más cara, según se dan a conocer la información diariadel mercado energético en el país

El precio de la luz en España para este jueves
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“Fanático”: Pedro Sánchez le responde a Milei con una canción de Lali Espósito

“Fanático”: Pedro Sánchez le responde a Milei con una canción de Lali Espósito

La jueza que investiga lo sucedido en Ceuta pide al Ministerio de Defensa que aclare si buques de guerra marroquíes entraron en aguas españolas y si hay grabaciones

Cargas policiales, petardos y tensión rodean el acto de Santiago Abascal en A Coruña: miles de estudiantes se han concentrado contra el líder de Vox

El Tribunal Constitucional rechaza el recurso del Defensor del Pueblo para devolver el voto a 163.020 nacionalizados por la ‘ley de nietos’

La táctica del almirante Nelson que derrotó a la inestable alianza de España y Francia en Trafalgar, pero lo condujo a la muerte

ECONOMÍA

Ya toca poner la calefacción: hasta 1.283 euros de gasto extra para las familias por calentar la casa este invierno

Ya toca poner la calefacción: hasta 1.283 euros de gasto extra para las familias por calentar la casa este invierno

Feijóo plantea crear “una nueva generación de propietarios” en plena precampaña: se compromete a construir un millón de viviendas y a desalojar okupas en 48 horas

José Carlos Díez, economista, ensalza la oportunidad de España frente a la caída de Alemania: “Tenemos costes laborales más bajos, pero nos falta red eléctrica y nos sobra burocracia”

Iberdrola gana 5.816 millones hasta septiembre, un 9,6% más, tras vender su filial mexicana a Cox

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Así te hemos contado la victoria del PSG sobre el FC Barcelona en Champions

Así te hemos contado la victoria del PSG sobre el FC Barcelona en Champions

El duelo entre el PSG y el FC Barcelona deja mermadas las plantillas de ambos equipos: Dembélé, Kvaratskhelia, Marquinhos y Dani Olmo a la enfermería por lesión

Las palabras de Hansi Flick tras la derrota ante el club parisino en Champions: “Al final el PSG ha demostrado que es un equipo mejor que nosotros”

Así te hemos contado el empate entre el Stuttgart y el Atlético de Madrid en la tercera jornada de Champions League

Anfield da la vuelta al Villarreal: el Submarino amarillo muere en la orilla tras acariciar la hazaña