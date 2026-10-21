Espana agencias

El Incibe alerta de secuestros de cuentas de WhatsApp con un falso concurso de baile

Guardar

León, 21 oct (EFE).- El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha alertado de una nueva campaña fraudulenta que utiliza un supuesto concurso de baile para lograr el control de cuentas de WhatsApp y propagarse entre familiares, amigos y conocidos mediante mensajes enviados desde perfiles legítimos.

A través de un aviso difundido por la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI), la entidad ha advertido de que los ciberdelincuentes se hacen pasar por contactos de confianza para solicitar el voto en un supuesto certamen de baile en el que participa un familiar o conocido.

PUBLICIDAD

El mensaje suele incluir un enlace y una petición aparentemente inocente para apoyar a una menor en una competición en la que se promete como premio una beca o la posibilidad de actuar en un escenario. Sin embargo, detrás de esa supuesta votación se esconde un mecanismo para acceder a la cuenta de WhatsApp de la víctima.

Según explica el organismo, al acceder al enlace el usuario es dirigido a una web fraudulenta donde se le solicita su número de teléfono.

Posteriormente, se le muestra un código y una serie de instrucciones para introducirlo en WhatsApp mediante la función de vinculación de dispositivos.

Ese código no sirve para votar, sino para autorizar que un dispositivo controlado por los estafadores quede vinculado a la cuenta de la víctima.

De este modo, los delincuentes pueden utilizar una funcionalidad legítima de la aplicación de mensajería para acceder a la cuenta sin necesidad de apoderarse del teléfono móvil.

PUBLICIDAD

La persona afectada continúa teniendo acceso normal a WhatsApp, lo que dificulta detectar el fraude en un primer momento.

Una vez dentro de la cuenta, los ciberdelincuentes pueden enviar mensajes haciéndose pasar por la víctima, solicitar dinero a sus contactos o reenviar el mismo reclamo fraudulento para aumentar el número de afectados aprovechando la confianza existente entre personas conocidas.

El Incibe ha señalado que recibir el mensaje desde el número habitual de un familiar o amigo no garantiza que realmente haya sido enviado por esa persona, ya que su cuenta también podría haber sido comprometida.

Ante esta situación, recomienda no acceder al enlace ni facilitar datos personales, así como verificar la autenticidad de la petición mediante una llamada telefónica o cualquier otro canal alternativo de contacto.

En caso de haber abierto el enlace, el organismo aconseja cerrar inmediatamente la página y no continuar con las instrucciones. También recomienda revisar los dispositivos vinculados a la cuenta de WhatsApp y prestar atención a posibles comportamientos anómalos.

Si la cuenta ya ha sido comprometida, la medida más urgente es cerrar todas las sesiones desconocidas desde el apartado de dispositivos vinculados de la aplicación.

Además, Incibe recomienda avisar a familiares y contactos para evitar que caigan en la misma trampa, conservar capturas y pruebas del fraude y activar la verificación en dos pasos mediante un PIN de seguridad y un correo electrónico de recuperación.

Cuando se hayan producido movimientos económicos o transferencias derivadas del engaño, el iNCIBE aconseja contactar de inmediato con la entidad bancaria para intentar bloquear o recuperar el dinero y presentar una denuncia ante las fuerzas y cuerpos de seguridad.

La alerta ha sido clasificada con un nivel de importancia "alta" por el organismo público, que recuerda que cualquier persona afectada puede solicitar asesoramiento a través de la Línea de Ayuda en Ciberseguridad 017, un servicio gratuito y confidencial. EFE

rs/erbq/jlg

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales 29-N, en directo y última hora de los sondeos: Ayuso confirma que se reunirá con Milei en Madrid

A 39 días de las elecciones generales, comienza hoy el plazo para registrar candidaturas, con una izquierda fragmentada tras el fracaso del pacto entre Podemos y el Frente Amplio, y con las encuestas, salvo el CIS, anticipando un avance de la ultraderecha

Elecciones generales 29-N, en directo y última hora de los sondeos: Ayuso confirma que se reunirá con Milei en Madrid

Roban 150.000 euros en relojes del Palacio Real de Venaria en Italia cuando se cumple un año del robo en el Museo del Louvre

Los ladrones actuaron en menos de un minuto y escaparon con 26 piezas del siglo XVIII. Ahora la policía investiga si se trata de un robo por encargo

Roban 150.000 euros en relojes del Palacio Real de Venaria en Italia cuando se cumple un año del robo en el Museo del Louvre

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

“Fanático”: Pedro Sánchez le responde a Milei con una canción de Lali Espósito

El presidente del Gobierno le dedica una canción con mensaje implícito después de que el mandatario argentino le tachase de “impresentable dictador”

“Fanático”: Pedro Sánchez le responde a Milei con una canción de Lali Espósito

El precio de la luz en España para este jueves

Analizamos los tramos en los que la luz es más barata y más cara, según se dan a conocer la información diariadel mercado energético en el país

El precio de la luz en España para este jueves
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“Fanático”: Pedro Sánchez le responde a Milei con una canción de Lali Espósito

“Fanático”: Pedro Sánchez le responde a Milei con una canción de Lali Espósito

La jueza que investiga lo sucedido en Ceuta pide al Ministerio de Defensa que aclare si buques de guerra marroquíes entraron en aguas españolas y si hay grabaciones

Cargas policiales, petardos y tensión rodean el acto de Santiago Abascal en A Coruña: miles de estudiantes se han concentrado contra el líder de Vox

El Tribunal Constitucional rechaza el recurso del Defensor del Pueblo para devolver el voto a 163.020 nacionalizados por la ‘ley de nietos’

La táctica del almirante Nelson que derrotó a la inestable alianza de España y Francia en Trafalgar, pero lo condujo a la muerte

ECONOMÍA

Ya toca poner la calefacción: hasta 1.283 euros de gasto extra para las familias por calentar la casa este invierno

Ya toca poner la calefacción: hasta 1.283 euros de gasto extra para las familias por calentar la casa este invierno

Feijóo plantea crear “una nueva generación de propietarios” en plena precampaña: se compromete a construir un millón de viviendas y a desalojar okupas en 48 horas

José Carlos Díez, economista, ensalza la oportunidad de España frente a la caída de Alemania: “Tenemos costes laborales más bajos, pero nos falta red eléctrica y nos sobra burocracia”

Iberdrola gana 5.816 millones hasta septiembre, un 9,6% más, tras vender su filial mexicana a Cox

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Así te hemos contado la victoria del PSG sobre el FC Barcelona en Champions

Así te hemos contado la victoria del PSG sobre el FC Barcelona en Champions

El duelo entre el PSG y el FC Barcelona deja mermadas las plantillas de ambos equipos: Dembélé, Kvaratskhelia, Marquinhos y Dani Olmo a la enfermería por lesión

Las palabras de Hansi Flick tras la derrota ante el club parisino en Champions: “Al final el PSG ha demostrado que es un equipo mejor que nosotros”

Así te hemos contado el empate entre el Stuttgart y el Atlético de Madrid en la tercera jornada de Champions League

Anfield da la vuelta al Villarreal: el Submarino amarillo muere en la orilla tras acariciar la hazaña