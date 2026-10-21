El Incibe alerta de secuestros de cuentas de WhatsApp con un falso concurso de baile

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León, 21 oct (EFE).- El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha alertado de una nueva campaña fraudulenta que utiliza un supuesto concurso de baile para lograr el control de cuentas de WhatsApp y propagarse entre familiares, amigos y conocidos mediante mensajes enviados desde perfiles legítimos.

A través de un aviso difundido por la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI), la entidad ha advertido de que los ciberdelincuentes se hacen pasar por contactos de confianza para solicitar el voto en un supuesto certamen de baile en el que participa un familiar o conocido.

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El mensaje suele incluir un enlace y una petición aparentemente inocente para apoyar a una menor en una competición en la que se promete como premio una beca o la posibilidad de actuar en un escenario. Sin embargo, detrás de esa supuesta votación se esconde un mecanismo para acceder a la cuenta de WhatsApp de la víctima.

Según explica el organismo, al acceder al enlace el usuario es dirigido a una web fraudulenta donde se le solicita su número de teléfono.

Posteriormente, se le muestra un código y una serie de instrucciones para introducirlo en WhatsApp mediante la función de vinculación de dispositivos.

Ese código no sirve para votar, sino para autorizar que un dispositivo controlado por los estafadores quede vinculado a la cuenta de la víctima.

De este modo, los delincuentes pueden utilizar una funcionalidad legítima de la aplicación de mensajería para acceder a la cuenta sin necesidad de apoderarse del teléfono móvil.

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La persona afectada continúa teniendo acceso normal a WhatsApp, lo que dificulta detectar el fraude en un primer momento.

Una vez dentro de la cuenta, los ciberdelincuentes pueden enviar mensajes haciéndose pasar por la víctima, solicitar dinero a sus contactos o reenviar el mismo reclamo fraudulento para aumentar el número de afectados aprovechando la confianza existente entre personas conocidas.

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El Incibe ha señalado que recibir el mensaje desde el número habitual de un familiar o amigo no garantiza que realmente haya sido enviado por esa persona, ya que su cuenta también podría haber sido comprometida.

Ante esta situación, recomienda no acceder al enlace ni facilitar datos personales, así como verificar la autenticidad de la petición mediante una llamada telefónica o cualquier otro canal alternativo de contacto.

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En caso de haber abierto el enlace, el organismo aconseja cerrar inmediatamente la página y no continuar con las instrucciones. También recomienda revisar los dispositivos vinculados a la cuenta de WhatsApp y prestar atención a posibles comportamientos anómalos.

Si la cuenta ya ha sido comprometida, la medida más urgente es cerrar todas las sesiones desconocidas desde el apartado de dispositivos vinculados de la aplicación.

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Además, Incibe recomienda avisar a familiares y contactos para evitar que caigan en la misma trampa, conservar capturas y pruebas del fraude y activar la verificación en dos pasos mediante un PIN de seguridad y un correo electrónico de recuperación.

Cuando se hayan producido movimientos económicos o transferencias derivadas del engaño, el iNCIBE aconseja contactar de inmediato con la entidad bancaria para intentar bloquear o recuperar el dinero y presentar una denuncia ante las fuerzas y cuerpos de seguridad.

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La alerta ha sido clasificada con un nivel de importancia "alta" por el organismo público, que recuerda que cualquier persona afectada puede solicitar asesoramiento a través de la Línea de Ayuda en Ciberseguridad 017, un servicio gratuito y confidencial. EFE

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