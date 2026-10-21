El defensor respeta la decision del TC pero muestra su preocupación por los que no votarán

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Madrid, 21 oct (EFE).- El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, ha expresado su respeto a la decisión del Tribunal Constitucional (TC) que rechaza el recurso contra la suspensión cautelar del derecho al voto a nacionalizados por la ley de nietos y manifiesta su preocupación por los ciudadanos españoles que no podrán ejercer su derecho fundamental al voto.

En un comunicado, la institución recuerda que señaló en el recurso que los autos de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS), confirmados el pasado 12 de octubre, son firmes y tienen efectos irreversibles en la práctica para muchas personas, dada la premura actual de plazos del proceso electoral.

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Por tal motivo, Gabilondo solicitó medidas cautelarísimas para salvaguardar derechos fundamentales básicos como el voto y la igualdad, y "un rápido pronunciamiento del TC acerca de la suspensión del derecho al voto de españoles nacionalizados de acuerdo con la mencionada ley.

La institución incide en que atendía así a la petición recibida de particulares y de entidades que solicitaron al Defensor del Pueblo su intervención para que tratara de evitar que se les pudiera impedir ejercer el derecho fundamental al voto de las personas afectadas.

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Ángel Gabilondo actuó por una prerrogativa que viene dada en la Constitución (artículo 162.1b) y en la Ley Orgánica 3/1981, que regula la institución, que indica que el Defensor del Pueblo tiene como misión la defensa de los derechos fundamentales comprendidos en el Título I de la Constitución, concluye el comunicado.

El Tribunal Constitucional ha rechazado con una amplia mayoría la admisión a trámite del recurso del Defensor del Pueblo contra la decisión del Supremo de suspender el derecho al voto a los nacionalizados por la ley de nietos, al considerarlo prematuro ya que el procedimiento sigue abierto en el Alto Tribunal.

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El Gobierno también ha expresado su respeto a la decisión del Tribunal Constitucional de rechazar el recurso del Defensor del Pueblo y sigue confiando en que finalmente el Tribunal Supremo avale su derecho constitucional a votar. EFE