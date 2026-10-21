Colau recrimina a Sánchez "llegar tarde" al caso de Maricarmen y dice que el PSOE carece de valentía en vivienda

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La candidata de Frente Amplio a las elecciones del 29N, Ada Colau, ha afeado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que llegó "tarde" al caso de Maricarmen, la anciana que fue desahuciada en Madrid y posteriormente falleció, al "retrasar" la aprobación de medidas que demandaba su espacio político.

También ha reivindicado que la coalición que encabeza es necesaria para empujar al PSOE hacia medidas valientes y ha rechazado criticar a ERC o a Podemos, dado que es "estéril" entrar en este tipo de choque.

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En declaraciones a 'La Sexta', recogidas por Europa Press, ha ha confrontado que los líderes de PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, respectivamente, "son los últimos que pueden dar ninguna lección en materia de vivienda" pues fueron ellos los que tumbaron en el Congreso los decretos de Vivienda con medidas antidesahucios o para la prórroga de alquileres.

Dicho esto, la también exalcaldesa de Barcelona ha lanzado que "también es verdad" que Sánchez llegó "tarde al caso de Maricarmen" porque demoraba las propuestas del ala minoritaria del Ejecutivo en vivienda.

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Es más, ha enfatizado que el PSOE en materia de vivienda "siempre llega tarde y solo acaba haciendo políticas realmente valientes en vivienda o en otras materias si hay una izquierda fuerte que le arrastre y le obligue a ello". Por eso, ha reivindicado que por eso precisamente encabeza Frente Amplio, proyecto que es necesario para obligar a los socialista a "mirar hacia su izquierda y no hacia su derecha, como ha hecho en otras ocasiones".

Por tanto, ha defendido que el voto útil es a su candidatura porque es necesario que haya una fuerza política como Frente Amplio que tenga "mucho peso en el Congreso y que "obligue a que cualquier gobierno que pueda haber progresista en este país tenga que hacer políticas valientes en materias, por ejemplo, como vivienda, o educación, o sanidad, o en pensiones, o en seguir subiendo salarios".

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"Se ha demostrado que el PSOE por sí solo es muy sensible a las presiones de las élites en este país y que siempre acaba cojeando", ha remachado para marcar claras diferencias entre su espacio político y el PSOE.

YA SE REALIZÓ EL ESFUERZO DE UNIDAD ELECTORAL

Cuestionada por las declaraciones del cabeza de lista de Frente Amplio en Madrid, Emilio Delgado, que apuntaban a una posible negociación con el PSOE para maximizar el resultado electoral en el Congreso, Colau simplemente se ha limitado a decir que ella es candidata y las alianzas es una cuestión de los partidos.

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Dicho esto, ha dejado claro que en el caso de su espacio hubo negociaciones entre formaciones de la izquierda alternativa al PSOE y que ya se hizo ese ejercicio de unidad del espacio de unidad, plasmada en la coalición de una quincena de partidos agrupados en Frente Amplio.

CRITICAR A PODEMOS Y PSOE ES "ESTÉRIL"

Respecto a las fallidas negociaciones para incluir a Podemos en esta coalición, Colau ha reiterado que se intentó todo e incluso puso su cargo de candidata a la Presidencia "a disposición" de los partidos si eso ayudaba a convencer a los 'morados'.

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"Es verdad que estuvimos luchando muchísimo para que hubiera una candidatura única de las izquierdas en todo el Estado. Finalmente no se consiguió del todo, aunque creo que nos esforzamos. Yo personalmente ofrecí hasta mi propio cargo a disposición si eso podía facilitar las cosas, pero hay que poner en valor lo que se ha conseguido", ha destacado.

Cuestionada sobre si le ha decepcionado Podemos y ERC, que han logrado un acuerdo en Cataluña y que competirán electoralmente con la lista que encabezará ella, Colau ha asegurado que no va a realizar reproches a organizaciones de la izquierda alternativa porque es "absolutamente estéril". Así, ha apelado a que la conversación política tiene que estar centrada en los problemas de la ciudadanía y en las medidas para solucionarlos.

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LA DERECHA ESTÁ "ASUSTADA Y NERVIOSA"

"Cuando uno entra en política, entra para ser útil a la ciudadanía", ha insistido para proclamar que la derecha, en alusión a PP y Vox, demuestra que entra en la contienda electoral "muy asustada", escondiendo propuestas de "recortes" y sus "referentes" como el mandatario argentino Javier Milei.

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"La derecha está empezando muy a la defensiva y muy en falso esta campaña electoral, que están muy nerviosos porque se les ha visto el plumero, se les ha visto que van a por los salarios, que van a por las pensiones, que van a favorecer a los especuladores, que van contra la educación pública, contra la sanidad pública", ha zanjado.