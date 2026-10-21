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Agroseguro cifra en 7.000 las hectáreas agrícolas afectadas por el paso de la dana Adam

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Madrid, 21 oct (EFE).- El sistema español de Seguros Agrarios Combinados (Agroseguro) ha estimado que los daños ocasionados por el paso de la dana Adam podrían superar las 7.000 hectáreas agrícolas en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia.

En declaraciones a EFE, el director general de Agroseguro, Sergio de Andrés ha confirmado que los daños ocasionados, principalmente por fuertes lluvias e inundación, están "perfectamente cubiertos" por la entidad, aunque ha recordado que todavía "es pronto" para dar una cifra definitiva de hectáreas afectadas.

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De Andrés ha hecho referencia a las zonas de mayor afectación, el sur de la provincia de Valencia y el norte de Alicante, aunque también los alrededores de El Ejido (Almería), donde ya hay entre 15 y 20 peritos de Agroseguro contabilizando los daños ocasionados.

Según la información de que dispone el seguro agrario, se prevén daños como consecuencia del exceso de agua, por inundación de parcelas y por arrastres de suelo, sobre cítricos (se podrían alcanzar las 5.000 hectáreas con daños), caqui, aguacate, uva de mesa y producciones hortícolas (lechuga y brócoli), así como en instalaciones agrarias como invernaderos.

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Agroseguro ha ratificado que las mayores afecciones registradas hasta el momento se concentran en la Comunidad Valenciana, en las comarcas de La Safor (Valencia) y La Marina Alta (Alicante), destacando los municipios de Oliva, Pego, Villalonga, Barx y Real de Gandía, donde las precipitaciones han alcanzado "valores excepcionales".

También se han registrado incidencias relevantes en amplias zonas de la Región de Murcia, como la comarca de Campo de Cartagena y los términos municipales de Águilas y Mazarrón, así como, puntualmente, en otras regiones (Campo Dalías, en Almería, Tarragona, Barcelona e islas Baleares).

De Andrés ha afirmado que "por desgracia" ya tiene la experiencia de la dana de Valencia, ocurrida hace dos años, y ha advertido de que este tipo de fenómenos continuarán ocurriendo en el Levante como consecuencia del calentamiento del Mediterráneo. EFE

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