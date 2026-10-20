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Sémper, sobre el posible acuerdo con Vox: "Estaremos a la altura de este reto histórico"

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A Coruña, 20 oct (EFE).- El portavoz del PP, Borja Sémper, ha anticipado este martes, sobre el posible acuerdo con Vox para las listas del Senado, que su partido estará "a la altura" del "reto histórico" actual, lo que lo llevará a "tomar decisiones históricas".

En un acto en A Coruña, Sémper ha dicho que no está en las negociaciones con Vox, aunque ha matizado que en el PP son "plenamente conscientes del reto histórico" actual, pues considera que las del 29 de noviembre son las elecciones "más importantes después de la Transición".

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Por eso ha dicho que el foco está puesto en lograr una "mayoría suficiente para cambiar el país, transformar el país y reformar el país".

"Nos va a llevar también a tomar decisiones históricas", ha señalado antes de asegurar que el PP tiene "determinación" para "estar a la altura del reto histórico".

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Sobre el Gobierno, lo ha acusado de llevar "años de hipocresía" y cree que el momento actual responde a "esta teatralización permanente".

Ha considerado "profundamente extraño" el "utilizar el Consejo de Ministros para hacer campaña", lo que considera que "chirría democráticamente hablando".

Respecto a la anunciada subida del Salario Mínimo Interprofesional, Sémper ha dicho que el Gobierno "no tiene Presupuestos, no tiene mayoría parlamentaria ni tiene interlocución con los sindicatos ni la patronal", por lo que piensa que "todo son fuegos de artificio".

"Volvamos a hablar de las cosas de una manera seria y razonable", ha reclamado y ha avanzado que la idea del PP es, también, "hablar del salario máximo y del salario medio".

En su opinión, España sale de unos años que "han sido una anomalía, pero han sido algo más, un aprendizaje", del que en su partido han tomado "buena nota".

Lo primero, para él, es "recuperar el valor de la palabra dada" y, a partir de ahí, ocuparse de "los problemas reales de la gente".

El primero de estos es la vivienda, para el que la receta del PP es "construir, construir y construir": "Necesitamos en torno a un millón de viviendas en los próximos cuatro años", ha proseguido.

Otras promesas electorales del PP son la reducción del 50 % en cargos políticos superfluos, una auditoría de las cuentas públicas y de las administraciones públicas y la revalorización de las pensiones conforme al IPC.

"Que la política vuelva a ser útil (...) Que en España entre el aire fresco en la política", ha concluido Sémper. EFE

(Foto)

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