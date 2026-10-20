Espana agencias

Quiles y la cita en Phillip Island como campeón del mundo en Moto3: "será especial"

Guardar

Redacción deportes, 20 oct (EFE).- El español Máximo Quiles (KTM), matemáticamente campeón del mundo de Moto3 2026, ha señalado que para él será "muy bonito y especial" viajar a Australia siendo ya campeón del mundo.

"Va a ser un fin de semana especial", asegura Quiles, quien recuerda que será "la última vez que correremos en Phillip Island", pues a partir de 2027 el Gran Premio de Australia se disputará en el nuevo circuito de Adelaida, pero que va "con la misma mentalidad, a seguir igual de concentrados", como si no hubiese ganado el título, para ir "a por los objetivos de cada día y cada gran premio".

PUBLICIDAD

Su compañero, el hispano argentino Marco Morelli, quinto en la clasificación provisional del mundial y que en 2027 tendrá como compañero de equipo al campeón del mundo júnior de Moto3, el español Carlos Cano, ha comentado en la nota de prensa del equipo que "Phillip Island es un circuito que ya conozco, así que eso nos puede ayudar".

Y define el trazado como "una pista muy rápida a la que tendremos que adaptarnos", aunque lo más importante para él es "recuperar las buenas sensaciones pilotando".

PUBLICIDAD

"En las últimas carreras me está costando conseguirlo", reconoce el joven piloto de 19 años, pero dice estar seguro de que si consigue ese objetivo podrá "sacar un buen resultado" y que esa es su "mayor prioridad" para el fin de semana. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un vigilante del aeropuerto de Huesca es despedido por reclamar los gastos por kilometraje y errores en su nómina: la empresa deberá pagarle 7.501 euros

La Justicia declara nulo el despido porque considera que la empresa le apartó del cargo como represalia

Un vigilante del aeropuerto de Huesca es despedido por reclamar los gastos por kilometraje y errores en su nómina: la empresa deberá pagarle 7.501 euros

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

La salud de los españoles empeora: colesterol, alergias y depresión afectan cada vez a más personas

La Encuesta de Salud de España 2025 muestra peores indicadores de salud en la población

La salud de los españoles empeora: colesterol, alergias y depresión afectan cada vez a más personas

UGT denuncia a Idealista y Fotocasa por anunciar pisos alquilados como okupados

El sindicato acusa a las plataformas de prácticas comerciales desleales y advierte de que etiquetar como “ocupadas” viviendas en diferentes situaciones jurídicas busca fomentar un discurso estigmatizante que justifique los desalojos

UGT denuncia a Idealista y Fotocasa por anunciar pisos alquilados como okupados

La evolución de estilo de la infanta Sofía en los Premios Princesa de Asturias: de la niñez romántica a la juventud sofisticada

La hija pequeña de los reyes Felipe y Letizia acompaña desde 2019 a sus padres y su hermana en una de las citas más importantes de la agenda real

La evolución de estilo de la infanta Sofía en los Premios Princesa de Asturias: de la niñez romántica a la juventud sofisticada
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El director de innovación del Ejército reconoce que la ruptura con Israel en defensa “afecta” al desarrollo pero cree que puede ser “una oportunidad”

El director de innovación del Ejército reconoce que la ruptura con Israel en defensa “afecta” al desarrollo pero cree que puede ser “una oportunidad”

Un vigilante del aeropuerto de Huesca es despedido por reclamar los gastos por kilometraje y errores en su nómina: la empresa deberá pagarle 7.501 euros

Elecciones generales 29-N, en directo: Mónica García renuncia a la lista de Frente Amplio y Tesh Sidi será la número dos en Madrid

El PP confirma que está negociando con Vox para blindar la mayoría de derecha en el Senado

La búsqueda de los asesinos de un policía belga llega a Almería con tres detenidos cuando preparaban su huida a Marruecos

ECONOMÍA

UGT denuncia a Idealista y Fotocasa por anunciar pisos alquilados como okupados

UGT denuncia a Idealista y Fotocasa por anunciar pisos alquilados como okupados

El sistema de pensiones español aprueba con nota en lo que paga pero suspende en sostenibilidad futura, gran debate de las elecciones

Pagar el alquiler o la hipoteca deja a 770.000 trabajadores españoles por debajo del umbral de pobreza

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La propuesta que el PP quiere llevar a cabo si gobierna tras el 29-N y que también quiso aplicar Milei en Argentina

DEPORTES

Anatomía de un remontada casi imposible: un desolador gol de Cavani, siete minutos de locura en el partido entre PSG y Barcelona y el milagro de Sergi Roberto

Anatomía de un remontada casi imposible: un desolador gol de Cavani, siete minutos de locura en el partido entre PSG y Barcelona y el milagro de Sergi Roberto

Paddy Pimblett considera que Topuria ya no volverá a ser el mismo:“Ha sido derrotado, eso se le ha quedado grabado en la cabeza"

Toni Nadal elige entre Sinner y Alcaraz: “Me quedo con Carlos... es un tenista inteligente y muy completo en pista”

Netflix retransmitirá La Velada del Año de Ibai Llanos durante los próximos tres años

La reflexión de Rodri sobre sus estudios: “Tenía 19 años cuando jugué mi primer partido de La Liga y estaba en la universidad y la gente decía: ‘¡¿Es el mismo tipo?!’”