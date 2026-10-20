Quiles y la cita en Phillip Island como campeón del mundo en Moto3: "será especial"

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Redacción deportes, 20 oct (EFE).- El español Máximo Quiles (KTM), matemáticamente campeón del mundo de Moto3 2026, ha señalado que para él será "muy bonito y especial" viajar a Australia siendo ya campeón del mundo.

"Va a ser un fin de semana especial", asegura Quiles, quien recuerda que será "la última vez que correremos en Phillip Island", pues a partir de 2027 el Gran Premio de Australia se disputará en el nuevo circuito de Adelaida, pero que va "con la misma mentalidad, a seguir igual de concentrados", como si no hubiese ganado el título, para ir "a por los objetivos de cada día y cada gran premio".

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Su compañero, el hispano argentino Marco Morelli, quinto en la clasificación provisional del mundial y que en 2027 tendrá como compañero de equipo al campeón del mundo júnior de Moto3, el español Carlos Cano, ha comentado en la nota de prensa del equipo que "Phillip Island es un circuito que ya conozco, así que eso nos puede ayudar".

Y define el trazado como "una pista muy rápida a la que tendremos que adaptarnos", aunque lo más importante para él es "recuperar las buenas sensaciones pilotando".

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"En las últimas carreras me está costando conseguirlo", reconoce el joven piloto de 19 años, pero dice estar seguro de que si consigue ese objetivo podrá "sacar un buen resultado" y que esa es su "mayor prioridad" para el fin de semana. EFE