Oscar Lindqvist confía en "línea ascendente" del Abanca Ademar pese al difícil calendario

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León, 20 oct (EFE).- El lateral sueco del Abanca Ademar, Oscar Linqvist, se ha mostrado "convencido" de que el equipo leonés, pese al irregular inicio de campeonato con tan solo cuatro puntos en seis partidos, iniciará una "línea ascendente", a pesar del calendario complicado que se le presenta en las próximas jornadas, cuando se medirá a varios de los rivales que disputan competición europea.

"Creo que el equipo va por buen camino, pero es cierto que necesitamos tener más confianza entre la defensa y los porteros, y de los porteros con la defensa, para estar más centrados en este apartado", apuntó en declaraciones a EFE el jugador nórdico que cumple su tercera campaña en el equipo ademarista.

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El jugador sueco de 24 años es consciente de la entidad de los próximos rivales a los que se enfrentará el equipo, el primero y más inmediato EON Alicante "con una plantilla muy completa y la dificultad de un largo viaje", comentó.

Sin embargo, el triunfo de la última jornada ante Tubos Aranda Villa de Aranda (40-35) ha insuflado nuevos ánimos en el equipo leonés de cara a las citas posteriores frente a Bidasoa, Logroño, Granollers o Torrelavega, todos ellos equipos que disputan competición europea.

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"Son partidos realmente duros y lo están haciendo muy bien en competición europea, así que tal vez los puntos que debíamos haber sumado tendrían que haber sido en la primera parte del campeonato, pero si mantenemos una línea ascendente creo que podemos conseguir puntos también contra los equipos más difíciles", aseguró.

Oscar Lindqvist, después de sus dos primeras temporadas marcadas por la irregularidad, pero también por alguna lesión que cortó su progresión, en la actual está ofreciendo unos discretos guarismos, sobre todo en la faceta ofensiva, donde tan solo ha anotado nueve goles en seis partidos, cuando en las anteriores campañas fue uno de los máximos realizadores ademaristas con 61 y 55 dianas.EFE

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