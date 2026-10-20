Marruecos, sede de la fase preliminar del torneo clasificatorio para el Mundial de Brasil

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Madrid, 20 oct (EFE).- Marruecos ha sido designada la sede de la fase preliminar del torneo clasificatorio para el Mundial femenino de fútbol de Brasil 2027, en la que participarán las selecciones de China Taipéi, Ecuador, Ghana, Papúa Nueva Guinea, Sudáfrica y Uzbekistán.

Esta fase tendrá lugar entre el 28 de noviembre y el 5 de diciembre en el Complejo futbolístico Mohammed VI de Rabat, que estos días está albergando los encuentros del Mundial sub-17 femenino de la FIFA.

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Según el sorteo, en la primera jornada se jugarán los partidos Uzbekistán-Papúa Nueva Guinea y Sudáfrica-Ecuador. Cada conjunto disputará tres encuentros y los dos que ocupen los dos primeros puestos se clasificarán para la fase final del torneo clasificatorio que se jugará en febrero de 2027.

El cuadro ecuatoriano, cuarto en la clasificación de la Liga de Naciones de la Conmebol, se enfrentará posteriormente a Sudáfrica y China Taipei.

Los dos mejores equipos de esta fase preliminar accederán a la fase final, en la que también competirán dos selecciones de la Concacaf, una de la UEFA y Venezuela, tercera de la Conmebol. Serán eliminatorias a un solo partido y el ganador de cada una se clasificará para el Mundial de Brasil.

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Las selecciones que ya tienen el billete mundialista son Brasil, en su calidad de anfitriona, Alemania, Dinamarca, España, Francia (UEFA), Argelia, Camerún, Malaui, Marruecos (África), Argentina, Colombia (Conmebol), Australia, China, Corea del Norte, Corea del Sur, Filipinas, Japón (Asia) y Nueva Zelanda (Oceanía).

El sorteo de la fase final del torneo universal, en el que España defenderá el título obtenido en Sídney ante Inglaterra, se celebrará el próximo 11 de diciembre de 2026 en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro (MAM Río). EFE

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