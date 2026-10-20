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La Alhambra redescubre el legado de María de Hungría, referente del Renacimiento

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Granada, 20 oct (EFE).- La Alhambra de Granada redescubre el legado de María de Hungría, hermana de Carlos V y una de las grandes mujeres del Renacimiento europeo, con una exposición audiovisual que presenta los vínculos históricos y culturales entre España y Bélgica.

La Alhambra abre una ventana al Renacimiento europeo a través de la figura de María de Hungría, una de las gobernantes más influyentes del siglo XVI, con la exposición digital 'El sueño de una princesa del Renacimiento. María de Hungría', que podrá visitarse hasta el 20 de noviembre en el Taller de la Cordelería.

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La muestra recupera mediante reconstrucciones virtuales el esplendor artístico de su corte y el legado de una mujer que hizo de la cultura una expresión de su poder.

El director del Patronato de la Alhambra y Generalife, Rodrigo Ruiz-Jiménez, y el presidente de la Red de Cooperación de las Rutas del Emperador Carlos V, itinerario cultural europeo del Consejo de Europa, Alberto Sanz, han visitado este martes la muestra, que forma parte de un proyecto de cooperación internacional para recuperar el patrimonio artístico y arquitectónico desaparecido.

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María de Hungría gobernó los Países Bajos en nombre de su hermano durante un periodo de profundas tensiones políticas y religiosas y, junto a Isabel de Portugal, está considerada una de las grandes figuras femeninas de la Casa de Habsburgo, en la que destacó por su habilidad diplomática y su mecenazgo artístico.

Uno de los principales atractivos de la muestra es la reconstrucción digital del desaparecido palacio de Binche, en la actual Bélgica, que María de Hungría convirtió en un importante centro de la cultura renacentista en el que organizó grandes celebraciones cortesanas.

El palacio de Binche desempeñó un papel comparable al del Palacio de Carlos V en Granada ya que ambos fueron concebidos como símbolos de prestigio y representación de la dinastía de los Habsburgo y reflejaron la importancia de la arquitectura y las artes en la política imperial.

A través de recursos audiovisuales y reconstrucciones inmersivas, los visitantes pueden recorrer las estancias del palacio, descubrir cómo transcurría la vida cortesana y acercarse a la música y las celebraciones de aquel tiempo.

El recorrido incluye también el pabellón de caza de Mariemont y la interpretación del motete Sancta Maria, compuesto en 1548 para la gobernadora.

La exposición, organizada por el proyecto europeo MARY4ALL, el Patronato de la Alhambra y Generalife, y la Universidad de Granada, forma parte de una iniciativa de cooperación cultural que reúne a instituciones de Bélgica, Francia y España.

El objetivo es recuperar, mediante la investigación histórica y las nuevas tecnologías, la arquitectura, la música y otras manifestaciones artísticas desaparecidas del Renacimiento. EFE

mro/fs/ros

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