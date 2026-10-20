La estrecha amistad entre Patti Smith y Rosalía: el gran apoyo de la artista con planes por Nueva York y Madrid antes de recoger el Princesa de Asturias

La amistad entre Rosalía y Patti Smith. (Instagram @thepattismith)

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Dicen que las grandes afinidades no entienden de generaciones ni de etiquetas, y la complicidad que une a Patti Smith con Rosalía es hoy una de las amistades más llamativas de la crónica social. En un momento dulce para la madrina del punk, que ya cuenta los días para recoger el prestigioso Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026, la legendaria cantante ha vuelto a proclamar a los cuatro vientos su auténtica devoción por la catalana. Fue en Nueva York, en un abarrotado Madison Square Garden donde la intérprete de Horses cayó rendida ante el huracán de San Esteve Sesrovires con una dedicatoria que derritió a sus seguidores: “Esta noche conquistó un corazón que ya estaba conquistado”.

Hay algo magnético en ver cómo la mujer que abanderó la rebeldía del rock neoyorquino en los setenta mira con orgullo a la estrella que ha reinventado el pop global. Una sintonía sin artificios que se cocina entre bambalinas, mensajes cargados de cariño sincero y un respeto profesional mutuo que no deja de regalar momentos para el recuerdo.

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Esta conexión alcanza su punto álgido justo cuando la mirada de nuestro país está puesta en Smith. La entrega del galardón en Oviedo promete ser uno de los grandes acontecimientos culturales y sociales de la temporada, pero antes de ponerse de gala para la ceremonia en el Teatro Campoamor, la de Chicago ha disfrutado de los conciertos y la compañía de Rosalía.

Los planes en Madrid y la mayor fan de Rosalía

El idilio público entre ambas comenzó a cocinarse el pasado otoño en la capital española. Rosalía acudió al Teatro Real de Madrid para sumergirse en el concierto íntimo con el que Patti conmemoraba las cinco décadas de su histórico álbum Horses. Tras el recital, ambas compartieron confidencias en el camerino y sellaron el encuentro con una fotografía abrazadas que dio la vuelta al mundo. Aquella noche, Smith dedicó a la española palabras que parecían sacadas de un poema: destacó su presencia radiante, la definió como una mujer “cálida, fuerte y solidaria” y remató su dedicatoria con un castizo y emocionado “Olé, olé”. La respuesta de la catalana, sin filtros, resumió a la perfección la emoción del momento: “Quiero llorar, te adoro”.

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La cantante actúa por primera vez en Madrid con la gira de 'LUX' ante un público que clama por ella. / Grabación de pantalla de @rafacasah

Para Rosalía, además, la admiración tiene un profundo arraigo sentimental y familiar. Tal y como confesó en su día, la música de Patti Smith formó parte de la banda sonora de su infancia gracias a su madre, convirtiendo a la rockera en un mito doméstico a la altura de las mayores referencias del hogar. Desde entonces, los gestos de cariño entre las dos estrellas no han cesado: Smith no dudó en felicitarla públicamente y elogiar su valentía tras su paso como actriz por la serie Euphoria, celebrando cada paso que la catalana daba fuera de su zona de confort.

El último capítulo de esta bonita historia lo escribió la propia Patti en Manhattan, devolviendo la visita de Madrid al asistir a la segunda fecha del Lux Tour 2026. La velada en el Madison Square Garden tuvo tintes muy emotivos: Rosalía, arropada por su público tras haber atravesado días delicados por una emergencia familiar, brilló sobre el escenario y dedicó momentos de complicidad a su pareja, la modelo Loli Bahía. En las gradas, una entregada Patti Smith celebraba el espectáculo micrófono en mano para sus redes, coronando la noche con un entusiasta “Bravo. Rosalía repartiendo amor en Nueva York”.

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La gran incógnita de Oviedo

La devoción mutua ha saltado también al estudio de grabación. La complicidad entre ambas quedó inmortalizada en el último trabajo de Rosalía, Lux, donde la estadounidense protagoniza los compases finales de la canción La yugular. La española recuperó un fragmento de una entrevista que Smith concedió en 1976 para incluir sus reflexiones sobre la búsqueda de lo infinito y el anhelo de cruzar puertas espirituales hacia cielos desconocidos. Que Rosalía decidiera incluir la voz de su mentora en una de las piezas más introspectivas del disco demuestra que su relación va mucho más allá de un cruce fortuito de felicitaciones en redes sociales.

Patti Smith recibirá el Premio Princesa de Asturias. (Europa Press)

Con la concesión del Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026 a Patti Smith, la crónica social ya mira con expectación al próximo mes de octubre. En los círculos cercanos a ambas no se descarta que la catalana aproveche la visita de la poeta a España para arroparla en su gran cita con la realeza o dedicarle un homenaje público durante su estancia. Mientras llega ese reencuentro asturiano, la historia de afecto entre la pionera del punk y la renovadora del flamenco contemporáneo sigue escribiéndose con la naturalidad de dos almas libres que, sencillamente, se reconocieron a primera vista.

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