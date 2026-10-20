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La actriz Amaia Salamanca, Premio Luz del 52 Festival de Huelva

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Huelva, 20 oct (EFE).- El Festival de Huelva de Cine Iberoamericano, que celebrará su 52 edición del 13 al 21 de noviembre, ha concedido su Premio Luz a la actriz Amaia Salamanca, una de las intérpretes españolas más reconocidas de su generación por su trayectoria en cine, televisión y teatro.

Con la concesión de este galardón, que cuenta con el apoyo del Colaborador Oficial del certamen, la Fundación Atlantic Copper, el Festival de Huelva reconoce el talento de profesionales del cine y la televisión con una trayectoria consolidada y una destacada proyección en la industria audiovisual, ha informado la organización en un comunicado.

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Amaia Salamanca debutó como actriz en la serie juvenil 'SMS, sin miedo a soñar' y alcanzó una gran popularidad con su interpretación de Catalina en 'Sin tetas no hay paraíso', papel por el que obtuvo sendas nominaciones a Mejor Actriz Revelación en los Premios de la Unión de Actores y en los Fotogramas de Plata.

Su primera película fue 'Fuga de cerebros', en la que demostró su talento para la comedia, que continuó desarrollando en 'Tensión sexual no resuelta.

Posteriormente, protagonizó producciones televisivas como 'Felipe y Letizia' y 'Gran Hotel', serie por la que recibió el Premio TP de Oro a Mejor Actriz y una nominación a Mejor Actriz en el Festival de Montecarlo. Su trayectoria en televisión continuó con títulos de éxito como 'Velvet' y 'Tiempos de guerra'.

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En cine, ha participado en películas de diferentes géneros, como 'Atraco', 'Nuestros amantes', 'Manual de principiantes para ser presidente', la producción argentina 'Perdida', de Alejandro Montiel; '¿Qué te juegas?', la comedia familiar 'A pesar de todo' y el éxito de taquilla 'Lo dejo cuando quiera'.

Su trayectoria también incluye trabajos sobre los escenarios, como 'La marquesa de O' y las obras 'La Orestiada' y 'Prometeo'.

En los últimos años, Salamanca ha seguido alternando proyectos cinematográficos y televisivos. Entre ellos destaca la serie de Movistar Plus+ 'Todos mienten', por la que obtuvo el Premio Produ a Mejor Actriz de Reparto, además de la producción de Netflix 'Bienvenidos a Edén' y la película internacional 'The Man from Rome'.

En 2024 rodó a las órdenes de David Trueba 'Siempre es invierno', que llegó a las salas en el año 2025. Ese mismo año estrenó la primera temporada de 'Muertos S.L.', la comedia de Movistar Plus+ nominada a Mejor Serie de Comedia en los Premios Feroz.

En 2026, la actriz ha estrenado la serie 'Pura sangre', que protagoniza junto a Ángela Molina, y la película de terror 'La ahorcada'. Entre sus próximos proyectos figura 'Hechos probados', película y serie de Prime Video que protagoniza y cuyo estreno en cines está previsto para el 13 de noviembre.

Asimismo, tiene pendiente de estreno para el verano de 2027 la comedia 'Menudas vacaciones', protagonizada por ella y dirigida por Mar Olid.

En este mismo 2026, Amaia Salamanca ha finalizado la producción de su primer proyecto como directora, el cortometraje ‘Empatía’, del que también es guionista y que aborda el impacto del uso del móvil y las pantallas en la salud mental de niños y adolescentes.

Con este reconocimiento, Amaia Salamanca se incorpora a la relación de profesionales del audiovisual distinguidos con el Premio Luz del Festival de Huelva, un galardón que pone en valor el talento y la proyección de intérpretes con una trayectoria destacada en la industria cinematográfica y televisiva. EFE

lra/vg/jlg

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