El Slavia Praga prescinde del delantero internacional Tomas Chorý por indisciplina

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Praga, 20 oct (EFE).- El Slavia Praga prescindirá de los servicios de su delantero internacional Tomas Chory, por indisciplina, que protagonizó el último episodio con su expulsión en el último partido de liga, informó este martes la emisora pública Cesky Rozhlas.

Según avanzó el técnico del Slavia, Jindrich Trpisovsky, Chory, de 31 años, no disputará el partido de tercera jornada de la Liga de Campeones contra el Fenerbahce.

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"El plan es que tenemos que arreglárnoslas sin él. No volverá a jugar para nosotros. Su futuro se abordará una vez que regresemos a Praga; por ahora, no cuento con él", afirmó el entrenador a la emisora.

Esta decisión del club capitalino se produce tras una serie de infracciones disciplinarias y varias expulsiones, la última el pasado sábado, en el encuentro contra el Hradec Kralove, cuando el jugador levantó el dedo medio al árbitro, un gesto vulgar y ofensivo que expresa rechazo o un insulto.

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Son ya cuatro las expulsiones del jugador en estas dos últimas temporadas.

Tras el encuentro, el técnico declaró que “no es solo un desliz momentáneo de criterio; es una auténtica estupidez”.

"Definitivamente, se pasó de raya. Estoy decepcionado. Nos ha costado puntos. No quiero que hagamos cosas así en el terreno de juego", añadió Trpisovsky sobre un jugador que, por estos motivos disciplinarios, también estuvo en duda para disputar el último mundial, para el que al final sí fue convocado.

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Pero ahora Chory ha perdido la confianza de su entrenador y la directiva del club abordará su futuro a su llegada a Praga tras el partido de la 'Champions'. EFE