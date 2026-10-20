El Casademont, en racha, visita a un Athiniakos “herido”

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Huesca 20 oct (EFE).– Un Casademont Zaragoza en racha visita este miércoles Atenas para enfrentarse al Athiniakos (19.30 horas), lograr su segunda victoria en la Euroliga femenina y prolongar su pleno de triunfos en el inicio de temporada, frente a un rival que llegará “herido" tras su derrota en el estreno continental.

El conjunto aragonés afronta su primer desplazamiento europeo después de estrenarse con victoria en la prórroga ante el Basket Landes francés (76-75) y tras ganar los cuatro partidos de la Liga Femenina Endesa, ante Estepona, Gernika, Celta y Ensino.

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Pese a ese balance, el entrenador maño, Carlos Cantero, ha pedido afrontar la visita a Grecia “con los pies en el suelo”, consciente de que los partidos como visitantes con las principales dificultades de la primera fase y requerirán “un poquito más de concentración”.

Cantero espera un Athiniakos dispuesto a resarcirse delante de su público del abultado tropiezo sufrido en Lituania (103-65) y ha alertado de que esta situación aumentará la exigencia del encuentro porque llegan “heridas y eso las hace peligrosas”.

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Ambos equipos se enfrentaron en dos amistosos de pretemporada que, según el entrenador, permitieron identificar las fortalezas individuales de las jugadoras del equipo griego.

Cantero ha definido al Athiniakos como un equipo “basado en las individualidades con jugadoras capaces de generarse sus propios tiros”, por lo que ha insistido en estar “centradas con la jugadora que tienen delante”.

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La intención del Casademont será llevar el partido “al estático” y obligar a las griegas a “trabajarse bien las canastas”, con la convicción de que “no son los destellos los que les van a ganar los partidos, sino la consistencia y la solidez”.

El conjunto zaragozano llega con la enfermería vacía y unas sensaciones colectivas que agradan a su técnico, quien ha asegurado que disfruta mucho entrenando porque “es un equipo súper agradecido en ese aspecto”.

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Cantero ha reconocido que le sorprende ganar con tanta amplitud en la competición doméstica, al considerar que “la liga española está más igualada de lo que los resultados están dando”.

Aún así, ha explicado que exige al equipo “ese puntito extra” incluso con los partidos encarrilados, ya que los viajes y la doble competición limitan las sesiones de trabajo y “necesitas estos partidos para preparar el siguiente”.

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Cantero ha avanzado que prevé mantener una rotación amplia y ha situado parte del margen de mejora en el rendimiento individual, asegurando que quiere que sean las jugadoras quienes le dan “la excusa para ampliar sus minutos por méritos propios”. EFE

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