Di Giannantonio y Morbidelli llegan a Phillip Island con muchas ganas

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Redacción deportes, 20 oct (EFE).- Los italianos Fabio di Giannantonio y Franco Morbidelli, compañeros en el equipo VR46 Ducati, dicen llegar al circuito de Phillip Island, escenario este fin de semana del Gran Premio de Australia de MotoGP, con muchas ganas, por ser un trazado "muy especial".

Di Giannantonio, sexto en la clasificación provisional del mundial, con 245 puntos y a 110 del líder Jorge Martín, destaca su "conexión especial" con el circuito de Phillip Island, ya que para él es "un fin de semana único en el calendario", porque el ambiente es diferente al de otras carreras y une "aún más" al equipo fuera de la pista.

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"El circuito en sí es increíble y me da un gran impulso", comenta 'Diggia', quien lamenta que no se vuelva a correr ahí al haber "vivido momentos y recuerdos inolvidables", por lo que intentará "mantener el buen ritmo y todo lo positivo del fin de semana pasado".

Su compañero de equipo, Franco Morbidelli, decimosexto en la clasificación provisional del mundial, coincide en que "Phillip Island es un circuito precioso", si bien espera que haga buen tiempo porque, cuando las condiciones son favorables, "la pista es aún más espectacular".

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"En el pasado, he luchado por las primeras posiciones y hemos tenido fines de semana muy positivos", recuerda 'Morbido', quien dice llegar muy motivado a Australia tras el progreso en Indonesia, y que su objetivo es "seguir mejorando" para completar "un fin de semana impecable". EFE