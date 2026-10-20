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Del Manchester United al Como, dos etapas muy distintas en la carrera de Varane

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Carlos Expósito

Roma, 20 oct (EFE).- Tras hacer historia con el Real Madrid, Raphael Varane puso rumbo al Manchester United, donde militó durante tres temporadas, antes de apostar por un recién ascendido a la Serie A, el Como, primero como jugador y ahora como directivo. El conjunto italiano afronta un duelo inédito entre ambos clubes, que tendrá un sabor especial para el exdefensa francés.

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El Estadio Giuseppe Sinigaglia de la ciudad del norte de Italia, a orillas del hermoso lago que da nombre a la ciudad, acoge este miércoles uno de los partidos más importantes en la historia 'lariani', el duelo entre el Manchester de Michael Carrick, que llega tras seis partidos sin ganar, y el conjunto de Cesc Fàbregas.

Varane afronta este encuentro con un significado especial. En 2021 decidió, tras jugar diez años en el Santiago Bernabéu, donde construyó la parte más laureada de su carrera, cambiar de aires y afrontar una nueva etapa en Old Trafford. El defensa central explicó entonces que  buscaba "nuevas emociones", una "oportunidad increíble" y el reto de jugar en la Premier League.

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 Su etapa en el Madrid superó todas las expectativas. Ganó 18 títulos, entre ellos, cuatro Liga de Campeones, tres ligas, una Copa del Rey y cuatro Supercopas de Europa. Por eso necesitó un nuevo reto, otras emociones, y salir de su zona de confort.

La liga inglesa era una oportunidad que le atrajo desde hacía años. El United ya intentó ficharlo en 2011, cuando Sir Alex Ferguson incluso visitó la casa de su madre para convencerlo. Al final ocurrió una década después, ya maduro como futbolista, pero sus tres campañas en los 'Diablos Rojos' fue irregular.

Las lesiones le impidieron desempeñarse al máximo nivel. Con la camiseta del Manchester disputó 93 partidos en todas las competiciones y participó en la conquista de la Copa de la Liga, el primer título del club en seis años.

Con el paso del tiempo su situación deportiva se deterioró, quedó relegado en la rotación defensiva y la prensa inglesa habló de su posible salida incluso meses antes de que se produjera. Tres años después, en mayo de 2024, el club anunció que dejaría el equipo al término de su contrato.

En ese momento fue cuando la carrera de Varane dio un giro inesperado. Fichó por el Como 1907, recién ascendido a la Serie A tras 21 años fuera de la categoría, por dos temporadas con opción de ampliación. Tenía entonces 31 años.

Varane presentó entonces ese movimiento como una elección ligada al proyecto de los hermanos indonesios Robert y Michael Hartono, que inyectaron millones para relanzar el equipo de la ciudad. Habló de un plan "especial y diferente" y destacó la filosofía de juego y la pasión por el fútbol de Fàbregas.

Aunque su recorrido como futbolista prácticamente no llegó a desarrollarse. Debutó en la Copa Italia ante el Sampdoria el 11 de agosto de 2024, pero después de apenas 23 minutos sufrió una lesión en la rodilla izquierda. Poco después, en septiembre de 2024, anunció su retirada del fútbol profesional.

En su despedida dejó claro que seguiría vinculado al Como, aunque ya fuera del campo. El club italiano le dio paso a la directiva y desde octubre de 2024 forma parte de su estructura como embajador y responsable del desarrollo del club.

Su labor en los despachos es la del crecimiento de jóvenes futbolistas, la educación y la innovación, una de las piedras angulares del Como, que en los últimos años, además de reforzar la plantilla del primer equipo, trata de construir, con vistas al futuro, una cantera fuerte de la que poder nutrirse. Estilo 'la Masía'.

El francés está utilizando ahora su experiencia como futbolista de élite para influir en cómo se forman y se protege a los futuros profesionales. Impulsa campus de fútbol, metodologías para formar jugadores, búsqueda de posibles talentos...

Una de las medidas más famosas promovidas por Varane fue, el pasado mes de julio, la de implementar un protocolo para reducir los impactos repetidos en la cabeza de sus futbolistas más jóvenes, con el objetivo de evitar conmociones cerebrales y posibles efectos a largo plazo causados por los golpes en edades tempranas.

Ahora, seguirá desde la grada el duelo entre su antiguo equipo y el club al que se vinculó desde los despachos, en una temporada especial para el Como, que afronta su primera participación en la 'Champions' tan solo dos años después de ascender. EFE

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