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Defensa cree que la desconexión con Israel afecta pero lo ve como una "gran oportunidad"

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Madrid, 20 oct (EFE).- El director general de Estrategia e Innovación de la Industria de Defensa, el teniente general Miguel Ivorra, ha reconocido que la desconexión tecnológica con Israel ha afectado a las capacidades, pero ha asegurado que es "una gran oportunidad" para España.

Así lo ha manifestado Ivorra en el Foro de la Nueva Defensa y el Espacio, en el que ha asegurado que nuestro país tenía una dependencia "excesiva" de la tecnología militar israelí antes de que el gobierno aprobase el embargo al comercio con Israel a raíz de la guerra de Gaza.

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"Teníamos una dependencia excesiva y ahora lo tenemos que fabricar nosotros y lógicamente afecta porque hay sistemas complejos que requieren tiempo y dinero pero tenemos capacidad de soslayarlo y lo veo como una gran oportunidad", ha respondido Ivorra al ser preguntado cómo ha afectado la desconexión de Israel a la seguridad nacional.

En cuanto a de qué forma España puede reducir su dependencia de otros países, Ivorra ha admitido que el 'gap' (brecha) que nuestro país tiene con Estados Unidos es "inmensa", y ha abogado por una Europa unida que actúe con una sola voz para lograr la autonomía estratégica que, ha advertido, "hoy por hoy es difícil".

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También preguntado por un posible rearme de Marruecos, el teniente general ha asegurado que es una realidad que ese país se está aprovisionando de numerosos sistemas, que se los están proporcionando Estados Unidos e Israel.

Anteriormente en su intervención, Ivorra ha advertido de que renunciar a desarrollar tecnologías programadas implica aceptar una mayor dependencia y ha incidido en que "no podemos ser estratégicamente autónomos si no somos soberanamente autónomos, son las dos caras de una misma moneda".

Pero el reto -ha subrayado- no es tanto desarrollar nuevas tecnologías como ser capaces de incorporarlas rápidamente a las Fuerzas Armadas. EFE

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