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Bellerín se querella contra el 'youtuber' Iñaki Angulo por llamarlo "maricón encubierto"

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Sevilla, 20 oct (EFE).- Héctor Bellerín ha presentado una querella contra el 'youtuber' y creador de contenidos Iñaki Angulo a raíz de unas manifestaciones de carácter homófobo contra el futbolista del Betis, al que llamó "maricón encubierto".

Fuentes del club sevillano han informado este martes a EFE de que la querella fue interpuesta la semana pasada y se une a la petición efectuada por el Betis ante la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte.

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Las fuentes han trasladado que Bellerín y el propio club van "de la mano" en este asunto y consideran que hay "motivos suficientes" para que se abra un expediente por parte de la referida comisión.

Las acciones del jugador y del club se suman a la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía de Madrid a raíz de una denuncia presentada hace un mes por la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte y a la que se adhirieron posteriormente cerca de un centenar de persona.

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En una de sus emisiones en directo en YouTube, Angulo profirió supuestamente comentarios homófobos contra Bellerín durante el partido que su equipo disputaba frente al Real Madrid.

Según la denuncia, en ese directo, Angulo hizo referencia a los supuestos gustos de Bellerín como pintarse las uñas, lo que le llevó a calificarlo de "maricón encubierto".

La Fiscalía investiga la posible comisión de un delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas. EFE

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