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Un experto dice que las danas reflejan un calentamiento del Mediterráneo de medio siglo

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Alicante, 19 oct (EFE).- Las danas que, como la de este lunes en el litoral sur de Valencia y norte de Alicante, afectan desde hace años a distintas partes del litoral peninsular, reflejan la influencia del cambio climático en un Mediterráneo con unas aguas que han experimentado un calentamiento continuado del mar durante los últimos 50 años.

Así lo ha explicado hoy a EFE el responsable del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante (UA), el catedrático Jorge Olcina, en relación a la actual dana en la Comunitat Valenciana, que ha obligado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a decretar el nivel rojo durante las últimas 24 horas.

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"Son situaciones que han venido a quedarse y que no conseguimos frenar por el proceso global de cambio climático" que conlleva aumentos de la temperatura del aire y del agua de mar "que van a ir a más en los próximos años y décadas".

Ha recordado que estas alteraciones atmosféricas se producen porque el calor acumulado en el mar en los meses de verano provoca en otoño la formación de grandes conjuntos convectivos "muy cargados de agua y energía que precipitan en un corto espacio de tiempo con los daños que vemos en los últimos años".

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Para el experto, "la sociedad mediterránea se tiene que acostumbrar a convivir con esta realidad climática" dado que esta parte de la península se está transformando "en una sociedad de la emergencia", en el sentido de que en determinadas épocas del año la población debe permanecer especialmente alerta ante los avisos y mensajes de emergencia de las autoridades.

Olcina ha señalado que los mecanismos de emergencias deben organizarse siempre para la salvaguarda de la vida humana, ya que las pérdidas económicas suelen ser difíciles de evitar: "lo esencial es que cuando haya un episodio de aumento de las temperaturas o lluvias intensas no haya fallecimientos, ésta es la clave de un buen sistema de gestión de la emergencia". EFE

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