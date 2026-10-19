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Siete producciones del Teatre Lliure girarán por Cataluña, Madrid y Mallorca

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Barcelona, 19 oct (EFE).- Siete producciones del Teatre Lliure girarán durante la temporada 2026-2027 por diferentes poblaciones de Cataluña y por teatros de Madrid y Mallorca, según ha informado este lunes la institución.

El objetivo es ampliar la exhibición, llegar a nuevos públicos y "consolidar" la presencia del Lliure en otros puntos del territorio.

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En Cataluña, 'Dones valentes', a partir del libro de la periodista Txell Feixas Torras, con dirección de Glòria Balañà i Altimira, se podrá ver en Manresa (31 de octubre), Terrassa (14 de noviembre), Reus (20 de noviembre) y en el Teatre Auditori Llinars (21 de noviembre).

Para las funciones de esta gira, Emma Arquillué y David Menéndez se sumarán al reparto que completan Marwa Bakhat, Agnès Jabbour y Manar Taljo.

Otra obra que se podrá ver en localidades catalanas es 'Xirgu', de Cristina Clemente, dirigida por Israel Solà, y que hará funciones en Vilanova i la Geltrú (20 de febrero), Granollers (5 de marzo), Vic (7 de marzo), Sallent (13 de marzo) y Viladecans (19 de marzo), en el marco del proyecto Reverberacions IT Teatre Lliure.

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Fuera de Cataluña, se ha programado entre septiembre y octubre, con las entradas agotadas y por segunda temporada consecutiva, 'El imperativo categórico', de Victoria Szpunberg, con Sandra Monclús acompañando a Xavi Sáez en el reparto.

'Tot fent 'La bella Helena'', con dirección de Miquel Mas Fiol, se ofrecerá en Palma el 29 de noviembre, mientras que 'Contra Antígona', idea y dirección de Andrea Jiménez, participará en el festival de Otoño y se exhibirá en el Conde Duque Madrid, entre el 26 de noviembre y el 5 de diciembre.

También en la capital española se podrá ver 'La herencia', dirigida por Josep Maria Mestres, en los Teatros del Canal, entre el 30 de enero y el 6 de febrero, con entradas agotadas para todas las funciones.

En primavera, se podrá ver en Madrid y en lengua catalana 'Un drama romàntic', de Lucía Carballal, en el Centro Dramático Nacional, entre el 23 de abril y el 23 de mayo de 2027. EFE

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