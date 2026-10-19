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Renuncia toda la lista del PSOE de Palencia al Congreso al cambiar Ferraz al número uno

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Palencia, 19 oct (EFE).- Todos los integrantes de la lista propuesta por la militancia del PSOE de Palencia, que encabezaba Álvaro Bilbao, han renunciado a ocupar sus puestos como protesta por la decisión ratificada por el Comité Federal de sustituirle por la veterana Mariluz Martínez Seijo.

Luis Ángel Marín Paredes y Alicia García Alonso han comunicado este lunes a la Permanente del PSOE de Palencia su decisión irrevocable de renunciar a aparecer en la candidatura socialista por la provincia en las elecciones generales del próximo 29 de Noviembre.

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Según la postura manifestada por ambos y tal y como ha trasladado el PSOE de Palencia en un comunicado, la decisión tomada por la Comisión Federal de Listas, ratificada posteriormente por el Comité Federal, choca frontalmente con la voluntad mayoritaria de la militancia palentina que optó de forma prácticamente unánime por Álvaro Bilbao como cabeza de lista.

El listado salido del Comité Provincial con un total de 77 votos a favor y una única abstención y con el respaldo de todas las agrupaciones locales de la provincia, en las que fue propuesto Bilbao, no fue respetado por la Comisión de Listas que optó por eliminarlo y colocar a la actual diputada.

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Este hecho ha provocado el malestar de los nombres propuestos inicialmente, por lo que con la renuncia quieren poner en evidencia el nulo respaldo dado a la militancia que, con su voto, optó por otro nombre al que figurará finalmente.

Junto a Luis Ángel Marín y Alicia García, también han comunicado su decisión de no aparecer en la candidatura los dos componentes que figuraban como suplentes, Luis Fernando Cantero Mena y Mireia Barrios Bernardos. EFE

aaf/tlg/oli

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