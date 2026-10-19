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Recuperar a Hugo Duro y Danjuma, prioridad para Aguirre

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Paula Lerín

Valencia, 19 oct (EFE).- La recuperación goleadora de Hugo Duro y Arnaut Danjuma se presenta como uno de los principales retos de Javier Aguirre al frente del Valencia, que necesita acabar con la sequía de ambos delanteros para revertir su situación en la Liga, en la que ocupa la penúltima posición.

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En este inicio de campeonato, el Valencia es decimonoveno con seis puntos tras sumar una victoria, tres empates y cinco derrotas. Su balance ofensivo se limita a cinco goles, y ninguno de ellos lleva el sello Hugo Duro ni de Danjuma.

Ambos atacantes todavía no se han estrenado esta temporada y el técnico mexicano tiene el desafío de reactivar a dos futbolistas llamados a asumir un papel importante en el equipo valencianista, que presenta el segundo peor registro goleador de la competición tras los tantos de Sadiq Umar, Dani Raba, David Otorbi, Luis Rioja y Aaron Mayol.

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Hugo Duro, de máximo goleador a blanco de las críticas

Hugo Duro, que ha sido el máximo goleador del equipo en las tres últimas temporadas, atraviesa una sequía que se prolonga desde el pasado 17 de mayo, cuando marcó ante la Real Sociedad en Anoeta.

En el campeonato actual, en el que acumula 402 minutos y ha ganado protagonismo tras la salida de Carlos Corberán, el delantero madrileño todavía no ha estrenado su cuenta anotadora y necesita recuperar la eficacia que le convirtió en una de las principales referencias ofensivas del equipo.

En su caso, además, el reto también tiene un componente anímico. El futbolista, que había mantenido una buena sintonía con la grada, se ha convertido en blanco de las críticas de la afición.

Su falta de gol, una imagen en la que fue captado riéndose en el banquillo del Sánchez-Pizjuán y la última ocasión fallada en El Sardinero han contribuido a deteriorar su relación con los seguidores valencianistas, que le pitaron durante todo el encuentro del pasado sábado ante el Athletic Club en Mestalla.

El técnico mexicano, sin embargo, restó importancia a la situación del delantero: “No he hablado con él porque no lo he visto necesitado de hablar con el entrenador. Hugo es maduro y lleva años en esto. Es el típico delantero de área, está ahí, juega de espaldas y te ayuda. La afición es soberana y yo ahí no entro. Si considera que un jugador ha hecho un mal trabajo no me corresponde intervenir. Para mí ha hecho un buen trabajo. Simplemente, no lo ha coronado con un gol”.

Arnaut Danjuma, más de un año de sequía

El extremo neerlandés tampoco ha conseguido marcar en las nueve primeras jornadas del campeonato y arrastra una sequía en Liga que supera ya el año. Su último tanto en la competición llegó el 30 de septiembre de 2025, ante el Oviedo, por lo que acumula 32 partidos ligueros consecutivos sin ver puerta.

La falta de gol contrasta con la continuidad que ha tenido en este inicio de temporada. Danjuma ha participado en las nueve jornadas disputadas y suma 661 minutos sobre el terreno de juego, una cifra que le convierte en el atacante del Valencia con más participación y en el cuarto futbolista de la plantilla que más ha jugado, solo por detrás de Dimitrievski, Pepelu y Javi Guerra.

Su presencia habitual en las alineaciones no se ha traducido, sin embargo, en una aportación goleadora. El neerlandés, que debe aportar velocidad, desborde y profundidad al ataque valencianista, necesita transformar su participación en ocasiones más determinantes y recuperar una capacidad de definición que no demuestra desde hace un año.

A la espera de Sadiq

Aguirre confía también en recuperar en la próxima semana al delantero nigeriano Sadiq Umar, cuya vuelta ofrecerá una alternativa más al ataque valencianista. El técnico mexicano señaló que espera tenerlo de nuevo disponible “en 10 o 12 días”, un plazo que mantiene abierta la posibilidad de que se reincorpore al equipo a finales de octubre.

Sadiq es, hasta el momento, el único delantero del Valencia que ha marcado en Liga. El nigeriano anotó ante el Deportivo en Riazor, en el encuentro en el que vio afectada su región isquiotibial derecha.

Así, la recuperación del atacante permitiría a Aguirre disponer de otra opción en la punta de ataque mientras trabaja para que Hugo Duro y Danjuma pongan fin a sus respectivas sequías. Con el Valencia instalado en la zona baja de la clasificación, el técnico necesita que sus delanteros recuperen la eficacia cuanto antes para que el equipo pueda transformar su juego en resultados. EFE

plm/cta/og

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