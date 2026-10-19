Peñas Sevillistas denuncian "adulteración" y "sistemático atropello arbitral" al Sevilla

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Sevilla, 19 oct (EFE).- La Federación de Peñas Sevillistas San Fernando expresó este lunes su "más absoluta indignación, hartazgo y repulsa ante el sistemático atropello arbitral" que considera que está sufriendo su equipo, tras el arbitraje en el Santiago Bernabéu y la no expulsión de Arda Güler por un presunto codazo a Peque, y denunció la "adulteración" de la competición.

En un comunicado, la entidad que aglutina a todas las peñas del Sevilla censuró "el esperpento vivido" en el partido del domingo en el estadio del Real Madrid, donde el equipo nervionense perdió 4-1 y protestó, entre otras acciones, que en el minuto 25, con 0-0, no se le sacara la roja al turco Güler ni el VAR avisara al árbitro para que revisara esa acción.

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"Ha sido la gota que colma el vaso de una paciencia ya agotada. Lo acontecido anoche en el Estadio Santiago Bernabéu no es un hecho fortuito, ni un error humano comprensible; es reflejo de una alarmante e intolerable falta de imparcialidad que se repite jornada tras jornada", aseguró la Federación de Peñas Sevillistas.

El sevillismo, añade el escrito, "asiste con impotencia a una adulteración evidente del criterio deportivo, donde el reglamento se aplica de forma selectiva y donde la herramienta del VAR se utiliza con una doble vara de medir vergonzosa", y añade que "el respeto que los peñistas siempre" han mantenido "hacia las instituciones" futbolísticas "no puede seguir confundiéndose con el silencio ante el agravio".

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"Los miles de aficionados que viajamos, sufrimos y apoyamos a este club con recursos propios no vamos a permitir que se ningunee el esfuerzo de nuestra plantilla ni el sentimiento de nuestra gente. No pedimos favores ni privilegios; exigimos justicia, equidad y respeto inmediato hacia un club centenario", recalcó la federación de peñas del Sevilla.

Por ello, la organización representativa de los peñistas sevillistas exigió "un pronunciamiento enérgico y firme del Sevilla FC ante los estamentos rectores del fútbol español" y que el club abandone "de inmediato la diplomacia institucional" para "plantarse con contundencia frente a este trato discriminatorio".

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"Solicitamos explicaciones formales inmediatas al Comité Técnico de Árbitros (CTA) y a la RFEF acerca de la disparidad de criterios que sufrimos de manera reiterada. Hacemos un llamamiento a la unidad del sevillismo. La afición no permanecerá de brazos cruzados mientras se devalúa la limpieza de la competición", subrayó.

La Federación de Peñas Sevillistas San Fernando también anunció que llegará "hasta las últimas consecuencias legales y sociales para defender la dignidad de nuestro escudo y de nuestra historia", según precisan en su escrito.

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"Si no se nos garantiza una competición limpia y transparente, nos encontrarán firmes y combativos en todos los foros posibles. Basta ya de impunidad. Respeto al Sevilla FC y a su afición", concluye el comunicado. EFE