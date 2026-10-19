Más de 100.000 alumnos sin clase por las lluvias en Valencia y Alicante

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Valencia, 19 oct (EFE).- Más de 102.000 alumnos -80.913 en la provincia de Valencia y 21.868 en la de Alicante- se han visto afectados por la suspensión de clases debido al temporal de lluvias intensas y tormentas que afectan a la Comunitat Valenciana, según ha informado la Conselleria de Educación.

En la provincia de Alicante han decidido el cierre de los centros educativos un total de 25 municipios: El Verger, Pego, Callosa d'En Sarrià, ⁠Benissa, ⁠Pedreguer, ⁠Gata de Gorgos, Els Poblets, ⁠Dénia, Murla, Benigembla, ⁠Altea, ⁠Xàbia, ⁠Calpe, ⁠La Sella, Poble Nou de Benitatxell, ⁠Teulada-Moraira, ⁠Benidoleig, ⁠Orba, ⁠Tàrbena, Bolulla, ⁠Sagra (CRA LA Rectoría), ⁠Ràfol d’Almúnia (CRA LA Rectoría), ⁠Benimeli (CRA LA Rectoría), Sanet i Negrals (CRA LA Rectoría) y ⁠Muro de Alcoy.

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En la ciudad de València no hay clase en 27 centros de zonas inundables y afectadas por la dana de octubre de 2024 y en cinco centros de las pedanías de El Saler y Pinedo se mantendrán abiertos pero sin actividad lectiva.

Otros 42 municipios de la provincia de Valencia han suspendido las clases, son: Barx, Beneixida (hasta 11.30), L'Alcúdia, Gandia, Fortaleny, Algemesí, Oliva, Alberic, Sueca y Alzira por la mañana, Carcaixent, Carlet, Montroi, Càrcer, Cullera, Sollana, Albalat de la Ribera, Riola, Tavernes de la Valldigna, Xeraco, Bellreguard, Piles, Benirredrà, ⁠Xeresa, ⁠Tous, ⁠Beniarjó, ⁠Benifairó de la Valldigna, ⁠Rafelcofer, ⁠Aldaia (hasta las 15:00) y ⁠Guadassuar.

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También lo están ⁠Miramar, Chiva (centros educativos abiertos sin actividad lectiva), Massalavés, ⁠Picassent, CEE Virgen de la Esperanza y Complejo Educativo de Cheste, La Pobla Llarga, Benifaió, Potries, Daimús, Palma de Gandia, Palmera y Antella.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido "mucha precaución" a la población ante las consecuencias que están provocando las intensas lluvias de las últimas horas en el sur de Valencia y norte de Alicante.

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En un mensaje publicado en X, Sánchez ha escrito que la situación es "muy complicada" en ambas zonas de la Comunitat Valenciana y recuerda que la UME está ya desplegada para colaborar con los servicios de emergencia, así como que se está trabajando en el rescate de personas en zonas de difícil acceso.

"Se pide a la población que evite cualquier desplazamiento y permanezca en plantas altas. Sigamos las informaciones de los canales oficiales en emergencia. Mucha precaución", concluye el mensaje del presidente del Gobierno. EFE

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