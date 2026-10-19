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La jueza del caso Isak Andic cita a 33 testigos en 9 días: desde los albaceas a su hermano

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Barcelona, 19 oct (EFE).- La jueza que investiga la muerte de Isak Andic, fundador de Mango, ha citado a declarar a 33 nuevos testigos en 9 sesiones entre los días 26 de octubre y 23 de noviembre próximos, entre ellos los albaceas del empresario fallecido, su entrenador y su hermano, además de su notario.

En una providencia, a la que ha tenido acceso EFE, la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell (Barcelona) ha fijado las declaraciones de la nueva ronda de testigos para el próximo 26 de octubre y para los días 9, 10, 11, 12, 13, 16, 20 y 23 de noviembre próximos.

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La nueva lista de testigos incluye tanto los propuestos por la Fiscalía como por la defensa de Jonathan Andic, quien está investigado por un delito de homicidio por la muerte de su padre, fallecido en diciembre de 2024 al caer por un barranco en una excursión a solas que ambos hicieron por Montserrat.

El detective Francisco Marco, contratado por la defensa para confeccionar informes periciales, abrirá a las 09.00 horas del próximo 26 de octubre la ronda de testificales, en una jornada en la que también está previsto que declare Johanes B., profesional que colaboraba con Julia L., la terapeuta de la familia Andic.

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Las declaraciones proseguirán en noviembre con directivos de Mango, entre ellos el CEO Toni Ruiz y trabajadores del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) que atendieron a Jonathan por teléfono el día de los hechos. El día siguiente testificarán bomberos que intervinieron en la emergencia.

También está prevista la declaración de Josep Creuheras, presidente del Grupo Planeta a quien el empresario fallecido designó como albacea, así como el entrenador de la víctima, un amigo suyo y su notario, Ariel S.

Otros de los testigos que desfilarán por el juzgado en noviembre son el abogado y expolítico Miquel Roca, a quien el empresario había encargado constituir una fundación con fines filantrópicos, así como el hijo del letrado, ambos propuestos por la defensa.

Norman A., hermano de Isak, es otro de los testigos previstos para los últimos días de declaraciones, junto a Iñaki Ortega, que fue portavoz de los Andic hasta poco después de la detención de Jonathan.

Por su parte, la defensa de Jonathan está trabajando para recopilar informes médicos que piensa aportar al juzgado con el fin de demostrar que la caída de Isak pudo deberse a un fallo en las piernas, a consecuencia de la artrosis de rodillas que padecía.

En concreto, según ha avanzado este lunes El Nacional, la defensa esgrime varios informes de tratamientos a los que Andic se sometió antes de su muerte, en los años 2018, 2020 y 2022, en el Instituto Cugat y en el Institut de Teràpia Regenerativa Tissular (ITRT), del Centro Médico Teknon.

Según fuentes de la defensa consultadas por EFE, el empresario arrastraba una artrosis bilateral en las rodillas debido a una rotura de ligamentos que sufrió décadas atrás y que trataba de mitigar con tratamientos regenerativos.

Las mismas fuentes añaden que el entorno de Andic ha declarado que el empresario, pese a ser una persona "vital" que practicaba deporte con asiduidad, padecía una dolencia en las rodillas, aunque nada hacía prever que ese problema pudiera provocarle un accidente. EFE

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