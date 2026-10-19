Espana agencias

La juez cita como testigos a un jefe policial y un alto mando de la Guardia Civil en Ceuta

Guardar

Madrid, 19 oct (EFE).- La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga la entrada irregular de migrantes en Ceuta que tuvo lugar el 30 de julio, ha citado a declarar como testigos a quien fuese inspector jefe de la Policía Nacional Lorenzo Juan Fages y al teniente coronel de la Guardia Civil, jefe de operaciones de la Comandancia de Ceuta.

En una providencia, Tardón decide practicar estas dos citaciones tras un oficio de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras-Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif), y de un fotograma "por el que se identifican a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que han sido testigos" de esta entrada irregular.

PUBLICIDAD

Ambos están citados a declarar el próximo 26 de octubre a las 10:00 horas de la mañana, en el caso del inspector jefe, y a las 11:00 horas el teniente coronel de la Guardia Civil.

Estas dos citaciones se suman a las diligencias practicadas esta mañana por Tardón, que también ha llamado a declarar como testigos a tres consejeros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta, así como a otros tres agentes de la Policía Nacional.

PUBLICIDAD

Las diligencias de Tardón llegan después de que la semana pasada el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) remitiese a la jueza un informe en el que se asegura que Marruecos conocía previamente que se estaba preparando la entrada masiva de migrantes a Ceuta los días 30 y 31 de julio y sus autoridades "eran plenamente conscientes de que se iba a producir ese flujo".

Tardón ha solicitado, además, que se aporte numerosa documentación relativa a esos días, y que se identifique a un confidente de la Guardia Civil conocido como 'Ahmed', "residente en Benzú, y posible interlocutor constante y fiable de la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de la DANA Adam en Gandía, Oliva o Denia, en directo: ascienden a cuatro los muertos durante el temporal, tres de ellos en Valencia

Las autoridades han pedido precaución a la población ante el peligro de inundaciones

Última hora de la DANA Adam en Gandía, Oliva o Denia, en directo: ascienden a cuatro los muertos durante el temporal, tres de ellos en Valencia

Cargas policiales y pelotas de goma al aire durante la concentración por la Educación en un acto de Ayuso

Cientos de docentes se han concentrado este lunes, en su cuarta jornada de huelga indefinida, frente a la Cámara de Comercio de Madrid a la espera de que saliera la presidenta de la Comunidad

Cargas policiales y pelotas de goma al aire durante la concentración por la Educación en un acto de Ayuso

Avance de ‘Sueños de libertad’ del martes 20 de octubre: Begoña se enfrenta a Gabriel por la boda de Andrés y Mabel conecta con Josema

La serie diaria de Antena 3 vuelve pone entre la espada y la pared a Begoña ante la inminente boda de Andrés y la unión que tiene este con su hija

Avance de ‘Sueños de libertad’ del martes 20 de octubre: Begoña se enfrenta a Gabriel por la boda de Andrés y Mabel conecta con Josema

La jueza Tardón busca al confidente que alertó de movimientos en Marruecos y reclama los informes militares previos a la entrada masiva en Ceuta

La magistrada cita a declarar a tres consejeros del Gobierno ceutí y a cinco agentes policiales y de la Guardia Civil para reconstruir cómo se preparó y gestionó la crisis del 30 de julio

La jueza Tardón busca al confidente que alertó de movimientos en Marruecos y reclama los informes militares previos a la entrada masiva en Ceuta

La película francesa que retrata la brutalidad policial en plena ola de protestas en Francia: un thriller sobre el abuso de poder que puedes ver en Filmin

Ambientada en las protestas de los chalecos amarillos de 2018, la cinta sigue a una inspectora que investiga cómo un policía hirió a un joven disparándole una bala de goma contra la cabeza

La película francesa que retrata la brutalidad policial en plena ola de protestas en Francia: un thriller sobre el abuso de poder que puedes ver en Filmin
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La jueza Tardón busca al confidente que alertó de movimientos en Marruecos y reclama los informes militares previos a la entrada masiva en Ceuta

La jueza Tardón busca al confidente que alertó de movimientos en Marruecos y reclama los informes militares previos a la entrada masiva en Ceuta

Elecciones generales 29-N, en directo | Abascal tiende la mano al PP para pactar una lista al Senado que compita con la del PSOE y el Frente Amplio

El juez archiva la denuncia de Vito Quiles contra Begoña Gómez por acusarlo falsamente de coacciones durante un incidente en un restaurante de Las Rozas

Quién es Montse Lluís, la número dos de Vox en Madrid para el 29N: negoció los acuerdos autonómicos con el PP y tuvo el mejor expediente universitario de su promoción

El primer regreso a España de un dirigente del ‘procés’ tras el levantamiento de las órdenes de detención: Toni Comín viajará este jueves a Madrid

ECONOMÍA

Esta es la pensión mínima que cobrarás si has cotizado 30 años

Esta es la pensión mínima que cobrarás si has cotizado 30 años

Lucía Menéndez, abogada: “Esto es lo que significa aceptar una herencia a beneficio de inventario”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Las empresas españolas dejan de invertir para recortar su deuda y acumular liquidez

Campaña decisiva para el aceite de oliva: un 23% más de producción, precios a la baja y la retirada de excedentes en el aire

DEPORTES

La reflexión de Cristiano Ronaldo: “En mi cabeza siempre pienso que puedo mejorar. Mi ambición es estar siempre mejor”

La reflexión de Cristiano Ronaldo: “En mi cabeza siempre pienso que puedo mejorar. Mi ambición es estar siempre mejor”

Mohamed, el portero de fútbol sala que cruzó la frontera con cinco años y creció en un centro de acogida: “Alguien que parte desde cero nunca pierde”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1

La polémica jugada entre Arda Güler y Peque: el Sevilla pedía tarjeta roja para el jugador turco por un posible codazo

El Real Madrid cambia la cara, pero no evita la polémica: aplasta al Sevilla, mientras Arda Güler se libra de una posible roja