La juez cita como testigos a un jefe policial y un alto mando de la Guardia Civil en Ceuta

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Madrid, 19 oct (EFE).- La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga la entrada irregular de migrantes en Ceuta que tuvo lugar el 30 de julio, ha citado a declarar como testigos a quien fuese inspector jefe de la Policía Nacional Lorenzo Juan Fages y al teniente coronel de la Guardia Civil, jefe de operaciones de la Comandancia de Ceuta.

En una providencia, Tardón decide practicar estas dos citaciones tras un oficio de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras-Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif), y de un fotograma "por el que se identifican a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que han sido testigos" de esta entrada irregular.

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Ambos están citados a declarar el próximo 26 de octubre a las 10:00 horas de la mañana, en el caso del inspector jefe, y a las 11:00 horas el teniente coronel de la Guardia Civil.

Estas dos citaciones se suman a las diligencias practicadas esta mañana por Tardón, que también ha llamado a declarar como testigos a tres consejeros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta, así como a otros tres agentes de la Policía Nacional.

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Las diligencias de Tardón llegan después de que la semana pasada el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) remitiese a la jueza un informe en el que se asegura que Marruecos conocía previamente que se estaba preparando la entrada masiva de migrantes a Ceuta los días 30 y 31 de julio y sus autoridades "eran plenamente conscientes de que se iba a producir ese flujo".

Tardón ha solicitado, además, que se aporte numerosa documentación relativa a esos días, y que se identifique a un confidente de la Guardia Civil conocido como 'Ahmed', "residente en Benzú, y posible interlocutor constante y fiable de la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta". EFE

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