La Generalitat prepara orden para confinar el litoral sur de Valencia y norte de Alicante

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Valencia, 19 oct (EFE).- La Generalitat está elaborando una orden de confinamiento en los municipios del litoral sur de Valencia y norte de Alicante afectados por las fuertes lluvias que ya dejan acumulados de más de 650 l/m2 y ha llevado a Emergencias a activar helicópteros para poder rescatar a personas afectadas por las inundaciones.

Así lo ha avanzado el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, quien en una nueva comparecencia con la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha señalado que ha sido una noche "muy intensa", de lluvias de "gran intensidad" y con acumulados de más de 600 l/m2 en algunos municipios.

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También ha destacado que el temporal marítimo, con olas de más de cuatro metros y vientos intensos, está dificultando que los ríos puedan desaguar al mar en condiciones, lo que favorece las crecidas de agua que se están produciendo y que afectan al litoral norte de Alicante y sur de Valencia.

Hasta el momento, Emergencias ha gestionado 781 incidentes relacionados con este episodio, 381 en la provincia de Alicante y 400 en la provincia de Valencia, ha dicho Valderrama, quien ha señalado que la orden de confinamiento será publicada en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV). EFE

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