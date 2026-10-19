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La dana Adam deja lluvias de 123 l/m² en Formentera y de 122 l/m² en Ibiza en 24 horas

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Palma, 19 oct (EFE).- Las precipitaciones acumuladas en 24 horas hasta las 8 horas de este lunes por la dana Adam en Baleares suman máximas de 123 l/m² en Formentera, 122 l/m² en el aeropuerto de Ibiza, 34 l/m² en los municipios mallorquines de Campos y Ses Salines y 5 l/m² en el aeropuerto de Menorca.

Según los datos publicados por la Aemet, el temporal solo ha dejado lluvias copiosas en Formentera y en Ibiza, donde, además del aeropuerto, se han medido precipitaciones significativas en Sant Joan de Labritja (97 l/m²), la capital de la isla (68 l/m²) y Sant Antoni de Portmany (59 l/m²).

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En Mallorca, pese a que la previsión auguraba lluvias de gran intensidad durante la pasada madrugada, las precipitaciones han quedado muy por debajo de lo esperado, con los citados máximos en Campos y Ses Salines (34 l/m²), y cantidades menores en Santanyí (28 l/m²) y Portocolom (24 l/m²).

En Menorca, la dana no ha tenido apenas impacto, aunque entre las 7 y las 9 horas de este lunes la Aemet decretó para la isla una alerta naranja que se ha rebajado a amarilla.

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En Formentera e Ibiza hasta las 15 horas y en Mallorca hasta mediodía sí se mantiene el aviso por riesgo de nivel naranja ante la posibilidad de precipitaciones de hasta 50 l/m² en una hora. EFE

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