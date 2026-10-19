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La Comunidad pide al Tribunal de Cuentas que archive la investigación sobre el ático

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Madrid, 19 oct (EFE).- La Comunidad de Madrid ha pedido al Tribunal de Cuentas que archive la investigación sobre la polémica compra de un ático en el barrio de Chamberí, operación que acometió en abril la empresa pública Planifica Madrid y que costó 6,3 millones de euros.

Así lo ha trasladado el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en el escrito de alegaciones presentado ante el Tribunal de Cuentas, que tras recibir cinco denuncias sobre la operación había dado audiencia a la Comunidad para que se pronunciara sobre si procede nombrar a un delegado instructor o acordar el archivo de las actuaciones.

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Esta segunda opción es la que ha solicitado la Comunidad, y fuentes del Ejecutivo autonómico han precisado a EFE que, en sus alegaciones, han esgrimido que la compra "se ajusta plenamente a la legalidad, a los estatutos y competencias de la empresa pública y no supone un deterioro económico" para la misma.

La Comunidad de Madrid ha defendido que Planifica Madrid tiene como objeto social "adquirir y gestionar parte del patrimonio inmobiliario de la Comunidad de Madrid y ponerlo al servicio de las necesidades de la Administración".

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En este caso, el inmueble "se adquirió como espacio de apoyo a las consejerías para atender distintas necesidades institucionales", y "en ningún caso" como "vivienda oficial para la presidenta", Isabel Díaz Ayuso, según ha alegado la Comunidad.

En este sentido, la documentación que publicó a finales de septiembre la Comunidad de Madrid exponía que el fin del ático consistía en disponer "un inmueble institucional" con una zona de trabajo y "un área de descanso", y que sirviera como "alojamiento ocasional" para autoridades de la región o que estuvieran en visita oficial.

En sus alegaciones al Tribunal de Cuentas, el Gobierno regional también ha apuntado que el consejero delegado de Planifica Madrid, Pedro Corbalán, "es la persona facultada expresamente para realizar la compraventa de inmuebles en la empresa".

Por último, ha esgrimido que el ático se compró "por un precio que se correspondía con el valor de mercado tasado en el momento de la compra" y que la operación perseguía "incorporar un activo patrimonial a Planifica Madrid, conservando el valor de la inversión" y de modo que permitiera "atender distintas necesidades institucionales".

Entre los denunciantes ante el Tribunal de Cuentas están el PSOE-M, que ha pedido también investigar la presunta responsabilidad contable de Pedro Corbalán; y Más Madrid, que defendió que la compra del ático en Chamberí por parte del Gobierno regional podría suponer un menoscabo de caudales y fondos públicos.

'El País' sacó a la luz la operación el 29 de julio, y en primera instancia la Comunidad argumentó que el inmueble iba dirigido a cubrir las necesidades derivadas de las obras que se acometerán en otoño en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia autonómica.

Sin embargo, el 30 de julio, la Comunidad anunció que vendería el ático y destinaría los fondos obtenidos a la reconstrucción de la Sierra Oeste. A tal fin, se publicó una licitación con un precio de salida de 6,7 millones de euros, que en primera instancia quedó desierta, por lo que el proceso se reactivó una segunda vez.

En esta ocasión, hay un primer plazo de 30 días -hasta las 23:59 horas del 21 de octubre de 2026- para presentar ofertas, pero si no se recibiera ninguna el proceso se convertirá en una oferta pública permanente, con carácter indefinido mientras no sea retirada por Planifica Madrid. EFE

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