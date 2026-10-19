La Bolsa española abre con una caída del 0,81 % y pierde los 19.200 puntos

Madrid, 19 oct (EFE).- La Bolsa española ha arrancado la semana en rojo, con una caída del 0,81 % y por debajo de los 19.200 puntos, mientras los inversores están ya pendientes de la presentación de resultados empresariales y en Europa el foco está en la situación política y social de Francia.
En la apertura de este lunes, el IBEX 35, el principal selectivo español, pierde ese 0,81 %, hasta los 19.157,8 puntos. Las ganancias del año se reducen al 10,69 %.
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A esta hora, el euro baja y se cambia a 1,122 dólares, mientras el precio del crudo brent desciende el 2,35 %, tras la fuerte subida del viernes, hasta cotizar en los 107,30 dólares el barril. EFE
(Foto)(Vídeo)
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