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JJpD celebra su 40º congreso los días 22 y 23 en San Sebastián con el lema 'Barbarie o Derecho' inaugurado por Bolaños

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Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) celebrará los próximos días 22 y 23 en Donostia/San Sebastián su 40º Congreso bajo el lema 'Barbarie o Derecho: encrucijada para la humanidad', en cuya inauguración participará el ministro a Presidencia, Justicia y Relaciones, Félix Bolaños, y al que asistirán más de 150 magistrados.

En el encuentro, la asociación judicial progresista reafirmará su compromiso "con la independencia, imparcialidad y responsabilidad judicial", y el "fortalecimiento del sistema democrático frente a quienes tratan de imponerse por la fuerza ignorando el derecho".

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El 40º Congreso de JJpD se inaugurará el jueves en la sede del Colegio de la Abogacía de Guipúzcoa, a las 9.30 horas, y en el acto estarán presentes, además de Bolaños, la vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) María Esther Erice Martínez, la consejera vasca de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, y el presidente del Tribunal de Justicia del País Vasco (TSJPV), Iñaki Subijana, la coordinadora de la Sección Territorial de País Vasco de Juezas y Jueces para la Democracia, Ane Fadrique Blanco, y la diputada de Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes de Gipuzkoa, Goizane Ávarez Irijoa.

Más de 150 magistradas y magistrados de toda España acudirán al Congreso que se celebra en la capital guipuzcoana con el patrocinio del Gobierno Vasco, la Diputación y la colaboración del Ayuntamiento donostiarra.

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RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

En el Encuentro, Juezas y Jueces para la Democracia analizará "la vigencia del Derecho Internacional Público, la Carta de las Naciones Unidas y el respeto de los derechos humanos en las relaciones internacionales frente a los abusos del poder que han dado lugar a la guerra de Ucrania, el genocidio palestino o la intervención en Venezuela".

También se abordará la vigencia del Tribunal Penal Internacional y "la grave situación de los derechos humanos a nivel internacional con especial análisis desde una perspectiva de género".

Tal como destaca en su convocatoria JJpD, en esta nueva edición de su congreso, "reafirma su compromiso con la independencia, imparcialidad y responsabilidad judicial, la defensa de los derechos fundamentales y el fortalecimiento del sistema democrático frente a quienes tratan de imponerse por la fuerza ignorando el derecho".

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EuropaPress

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