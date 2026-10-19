Irene Montero hará campaña con su nombre de pila y sin rastro de la palabra Podemos

Guardar

Madrid, 19 oct (EFE).- La candidata de Podemos para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Irene Montero, hará campaña con una nueva identidad visual en la que aparece su nombre de pila, tanto en los folletos como en la página web, pero donde no hay rastro del nombre de su formación.

Podemos ha informado este lunes de esta nueva imagen de marca y ha distribuido algunas fotografías de folletos y materiales de campaña en las que aparecen el nombre de Irene en distintos colores, entre ellos el característico tono morado de Podemos bajo un fondo rosa claro.

PUBLICIDAD

En cambio, la palabra Podemos no figura en ninguno de estos materiales ni en la página web de la candidatura, presentada también este lunes.

En todos los casos tan solo está el nombre de Irene, candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno, y el lema de campaña 'Paz, casa y trabajo'.

PUBLICIDAD

"La identidad visual apuesta por un mensaje directo, reconocible y sin artificios, una propuesta política que se expresa en un lenguaje claro y accesible. La campaña quiere trasladar una idea de fondo: la política debe y puede servir para mejorar la vida de la gente", ha explicado Podemos en un breve comunicado.

Podemos ha avanzado ya que entre las propuestas que planteará durante la campaña electoral están la prohibición de la compra de viviendas para "especular", la subida del salario mínimo por ley hasta los 1.800 euros y la reducción de la jornada laboral a 30 horas semanales. EFE

PUBLICIDAD