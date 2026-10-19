Illa pide máxima prudencia ante las lluvias previstas para este lunes en Cataluña

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Barcelona, 19 oct (EFE).- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido a los ciudadanos máxima prudencia ante la previsión meteorológica de fuertes lluvias en Cataluña a partir del mediodía de este lunes.

En un mensaje en X, el presidente catalán señala que Cataluña se levanta este lunes con un nuevo día de lluvias, por lo que "pido -escribe- máxima precaución ante la previsión meteorológica y seguir en todo momento las indicaciones de emergencias".

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Illa traslada asimismo su "apoyo y solidaridad" con la Comunitat Valenciana y las Illes Balears, afectadas también por las fuertes lluvias.

Las precipitaciones que este fin de semana han caído sobre Cataluña y que han causado la muerte de una mujer arrastrada por la riera en Cabrera de Mar (Barcelona) se intensificarán a partir de este mediodía y se espera que se prolonguen hasta primera hora del martes, según las previsiones del Servicio Meteorológico de Cataluña, el Meteosat. EFE

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