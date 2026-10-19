Espana agencias

Hallados en la cueva de Abauntz los restos humanos más antiguos hasta la fecha en Navarra

Guardar

Arraitz-Orkin (Navarra), 19 oct (EFE).- Un equipo arqueológico, encabezado por Mikel Arlegi y Andion Arteaga, ha descubierto en la cueva de Abauntz los restos humanos más antiguos hasta la fecha en Navarra, así como del primer neandertal identificado en el territorio.

En concreto, se han hallado seis huesos de un neandertal adulto de sexo masculino, tres metacarpos y una falange de la mano derecha, así como dos fragmentos identificados mediante análisis de proteínas.

PUBLICIDAD

Los restos fósiles han sido datados entre 44.000 y 49.000 años de forma directa con la prueba del carbono-14, lo que ha permitido situarlos entre los últimos neandertales antes de su extinción, según se ha explicado durante su presentación en un acto celebrado este lunes en la Casa del Concejo de Arraitz con la presencia de la presidenta de navarra, María Chivite.

De acuerdo al equipo encargado de la investigación, la combinación de dataciones directas junto con la excelente conservación de ADN que presentan, convierte este descubrimiento en un referente internacional para comprender la evolución de esta especie y los procesos que los llevaron a su extinción. EFE

PUBLICIDAD

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alerta roja en Gandía, Oliva o Denia por la DANA Adam, en directo: última hora de las lluvias torrenciales en Valencia, Baleares y Cataluña

Las autoridades han pedido precaución a la población ante el peligro de inundaciones

Alerta roja en Gandía, Oliva o Denia por la DANA Adam, en directo: última hora de las lluvias torrenciales en Valencia, Baleares y Cataluña

Elecciones generales 29-N, en directo | Irene Montero lanza una web de campaña sin el color morado ni el nombre de Podemos

La precampaña electoral también centra el lunes político tras un intenso fin de semana marcado por el fracaso de la izquierda y por un beso

Elecciones generales 29-N, en directo | Irene Montero lanza una web de campaña sin el color morado ni el nombre de Podemos

Un medicamento que interrumpe la producción de leche materna reduce el riesgo de cáncer de mama, según un estudio español

La investigación combina experimentos con animales y el análisis de datos de más de 700.000 mujeres de España y Noruega

Un medicamento que interrumpe la producción de leche materna reduce el riesgo de cáncer de mama, según un estudio español

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

El juez Llarena levanta la orden de detención contra Puigdemont y afea al Constitucional que censure un criterio que ha “fracturado al tribunal”

El instructor del ‘procés’ acata la doctrina que obliga a revisar la exclusión de la malversación de la ley de amnistía, pero mantiene que la interpretación del Supremo tenía fundamento jurídico y cuestiona la contundencia de la sentencia del tribunal de garantías

El juez Llarena levanta la orden de detención contra Puigdemont y afea al Constitucional que censure un criterio que ha “fracturado al tribunal”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo | Irene Montero lanza una web de campaña sin el color morado ni el nombre de Podemos

Elecciones generales 29-N, en directo | Irene Montero lanza una web de campaña sin el color morado ni el nombre de Podemos

El juez Llarena levanta la orden de detención contra Puigdemont y afea al Constitucional que censure un criterio que ha “fracturado al tribunal”

Cómo reclamar la suspensión del voto por la ‘ley de nietos’: qué necesitan los 163.020 afectados y hasta cuándo pueden personarse ante el Supremo

El Gobierno de Ayuso seguirá externalizando toda la gestión de la empresa pública Agencia de Vivienda Social: afirma que no cuenta con los medios suficientes para hacer el trabajo

El PP se lanza a por el voto en Cataluña, el territorio que dejó a Feijóo a las puertas de La Moncloa: se quedó a un centenar de votos en Girona y 3.500 en Lleida

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Las empresas españolas dejan de invertir para recortar su deuda y acumular liquidez

Campaña decisiva para el aceite de oliva: un 23% más de producción, precios a la baja y la retirada de excedentes en el aire

Seis consejos para ahorrar en Navidad: desde planificar un presupuesto hasta evitar los créditos rápidos y no fiarse de los grandes descuentos

Máximo Sant, experto en coches, sobre el precio del combustible: “El crudo del petróleo es más barato de lo que imaginas”

DEPORTES

Mohamed, el portero de fútbol sala que cruzó la frontera con cinco años y creció en un centro de acogida: “Alguien que parte desde cero nunca pierde”

Mohamed, el portero de fútbol sala que cruzó la frontera con cinco años y creció en un centro de acogida: “Alguien que parte desde cero nunca pierde”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1

La polémica jugada entre Arda Güler y Peque: el Sevilla pedía tarjeta roja para el jugador turco por un posible codazo

El Real Madrid cambia la cara, pero no evita la polémica: aplasta al Sevilla, mientras Arda Güler se libra de una posible roja

La reflexión de Koke sobre la vivienda: “Con 19 años me fui a vivir a La Finca y a mis padres les compré una casa en Rivas”