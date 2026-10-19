Hallados en la cueva de Abauntz los restos humanos más antiguos hasta la fecha en Navarra

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Arraitz-Orkin (Navarra), 19 oct (EFE).- Un equipo arqueológico, encabezado por Mikel Arlegi y Andion Arteaga, ha descubierto en la cueva de Abauntz los restos humanos más antiguos hasta la fecha en Navarra, así como del primer neandertal identificado en el territorio.

En concreto, se han hallado seis huesos de un neandertal adulto de sexo masculino, tres metacarpos y una falange de la mano derecha, así como dos fragmentos identificados mediante análisis de proteínas.

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Los restos fósiles han sido datados entre 44.000 y 49.000 años de forma directa con la prueba del carbono-14, lo que ha permitido situarlos entre los últimos neandertales antes de su extinción, según se ha explicado durante su presentación en un acto celebrado este lunes en la Casa del Concejo de Arraitz con la presencia de la presidenta de navarra, María Chivite.

De acuerdo al equipo encargado de la investigación, la combinación de dataciones directas junto con la excelente conservación de ADN que presentan, convierte este descubrimiento en un referente internacional para comprender la evolución de esta especie y los procesos que los llevaron a su extinción. EFE

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