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Frente Amplio y Podemos se culpan de que no haya unidad el 29N, pero piden pasar página

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Madrid, 19 oct (EFE).- Frente Amplio y Podemos se han culpado este lunes mutuamente de que no haya unidad a la izquierda del PSOE en la mayoría de territorios en las elecciones generales del 29 de noviembre, pero han coincidido en la necesidad de pasar página para no hablar de partidos y coaliciones y empezar a hablar de programa.

Uno de los fundadores de Podemos y exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha sido muy crítico con los partidos de Frente Amplio (IU, Más Madrid, Movimiento Sumar y los comunes), a los que ha acusado de querer acabar con los morados dejándolos fuera en muchos territorios donde asegura que había "preacuerdos".

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"Hubo una decisión del Frente Amplio de suicidarse, de decir, bueno, no sacaremos diputados por muchas circunscripciones pero aquí el objetivo es matar a Podemos, por delante de cualquier otra consideración", ha dicho en una tertulia en RNE.

Por su parte, el secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha afirmado que intentaron pactar hasta el último momento con otros partidos de izquierdas en varios territorios pero que "desde el Frente Amplio no se quiso", y ha mencionado en concreto los casos de Aragón y Baleares.

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Extremadura fue otro de los lugares en los que los morados estuvieron a punto de llegar a acuerdos pero donde no fue posible por la negativa de Frente Amplio, según han señalado fuentes de la dirección estatal de Podemos.

Al respecto, las representantes de Podemos e IU en Extremadura han criticado que en las negociaciones de allí para el 29N solo se haya hablado de "sillones".

Podemos llegó a un acuerdo de colaboración con ERC en Cataluña para las elecciones generales y solo cerró coaliciones con Frente Amplio y más partidos para ir juntos al Congreso en la Comunidad Valenciana y en Canarias.

En el caso de Madrid, los morados irán en solitario con Irene Montero como candidata, ya que consideran que en esa circunscripción el hecho de que haya varias papeletas de izquierdas no supone un problema, y también se presentarán solos en el resto de territorios.

La candidata de Frente Amplio, Ada Colau, ha asegurado en una entrevista en TVE que lo intentaron "todo" para pactar con Podemos y ha reconocido que hay "malestar" y "decepción" en la izquierda por no haberlo logrado, también por su parte, pero ha pedido hablar de otros asuntos.

"Es momento de dejar de hablar de partidos y de coaliciones, ahora lo que importa es la gente, es el programa", ha añadido, en línea con el mensaje del acto de Frente Amplio del pasado sábado, donde Emilio Delgado (Más Madrid) pidió "no more dramas".

También el secretario de Organización y portavoz de Podemos considera que "se ha perdido demasiado tiempo hablando de partidos" y cree que "ya hay que pasar página y hablar de propuestas, programa y proyectos políticos".

Por su parte, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha criticado de forma velada a Podemos y al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, en una entrevista en Telecinco.

"Si quince organizaciones nos unimos en un Frente Amplio y hay una que no se une (Podemos) y el que pretendía unir a todos se va con quien no se une, ya está todo dicho", ha declarado.

En el Senado el PSOE irá en coalición en la inmensa mayoría de territorios con Frente Amplio y otros partidos de izquierdas, una candidatura a la que no se ha unido Podemos salvo en las circunscripciones de Ibiza, Formentera y Menorca.

"Es una excepción y una singularidad que tienen esos territorios que no viene de ahora, sino que se ha fraguado en anteriores legislaturas y por eso es el único caso (...) En el resto de territorios no vamos a pactar con el PSOE porque las calles no están pidiendo más PSOE, las calles están pidiendo más izquierda", ha argumentado el secretario de Organización y portavoz de Podemos. EFE

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