Felipe VI recibe a alcaldes iberoamericanos, que le trasladan su acuerdo de cooperación

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Madrid, 19 oct (EFE).- El rey ha recibido este lunes en el Palacio de La Zarzuela a una representación de los alcaldes participantes en el II Encuentro de Ciudades Iberoamericanas celebrado en Madrid, quienes han trasladado a Felipe VI el acuerdo alcanzado para fortalecer su cooperación.

El acuerdo firmado en Madrid por una treintena de alcaldes en el marco del encuentro organizado por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), abarca temas como la gobernanza urbana, la innovación y la inteligencia artificial, el desarrollo económico local y el empleo, la cultura y el patrimonio, y la seguridad y la cohesión social.

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Una cita que es antesala de la cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en Madrid los próximos 4 y 5 de noviembre.

Los alcaldes iberoamericanos, entre ellos el de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, anfitrión del encuentro, han sido recibidos por el rey en el Palacio de la Zarzuela y, después de los saludos, han posado para una foto oficial, tras lo que han iniciado la reunión.

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En ella han explicado al monarca la declaración consensuada que ha culminado el encuentro y que recoge las principales prioridades compartidas por los gobiernos locales, que buscan reforzar su participación en la agenda iberoamericana.

Esta nueva declaración da continuidad a la suscrita también en Madrid en 2024, y presentada posteriormente ante la XXIX Cumbre Iberoamericana en Ecuador.

El foro, organizado por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), ha puesto el foco en la realidad demográfica que supone que América Latina y el Caribe se consolidan como la región más urbanizada del planeta, ya que el 80 % de la población latinoamericana y tres de cada cuatro ciudadanos iberoamericanos residen en entornos urbanos.

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Fundada en octubre de 1982, la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas es una organización internacional de carácter local cuyo fin primordial es constituir un modelo de convivencia pacífica y de desarrollo solidario y la cooperación entre los pueblos del ámbito iberoamericano y entre las 29 ciudades que forman parte de ella. EFE

(foto) (vídeo)