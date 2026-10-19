Feijóo presenta su "contrato" con España para un nuevo tiempo basado en la ley y la unidad

Madrid, 19 oct (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado este lunes su "contrato" con España para un "nuevo tiempo" de reconstrucción nacional que se asiente sobre los principios de la "verdad, la ley, el esfuerzo y la unidad".
En el acto de presentación de este documento de principios, Feijóo ha dicho que ante las próximas elecciones generales no basta con un programa, hace falta -ha dicho- un compromiso en el que queden claras sus prioridades y del que responde con su "nombre, experiencia y trayectoria".
PUBLICIDAD
Ha propuesto un cambio de etapa porque España "necesita sanar porque la han dañado", y no hay mejor "cura" que más democracia. EFE
(foto) (vídeo)
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Elecciones generales 29-N, en directo | Sigue la guerra entre el Frente Amplio y Podemos: “Estaba hecho en varios territorios”
La precampaña electoral también centra el lunes político tras un intenso fin de semana marcado por el fracaso de la izquierda y por un beso
Feijóo recita todos sus compromisos para “restaurar” la ley y la unidad en España, pero todavía no concreta ninguna medida: “Me comprometo a cumplir”
El líder del PP presenta el proyecto ‘Contrato con España’, un manifiesto con los principios rectores que guiarán su proyecto si llega a La Moncloa
Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 19 octubre
Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales
Alerta roja en Gandía, Oliva o Denia por la DANA Adam, en directo: última hora de las lluvias torrenciales en Valencia, Baleares y Cataluña
Las autoridades han pedido precaución a la población ante el peligro de inundaciones
Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2
Como cada lunes, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once
MÁS NOTICIAS