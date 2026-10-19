Feijóo presenta su "contrato" con España para un nuevo tiempo basado en la ley y la unidad

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Madrid, 19 oct (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado este lunes su "contrato" con España para un "nuevo tiempo" de reconstrucción nacional que se asiente sobre los principios de la "verdad, la ley, el esfuerzo y la unidad".

En el acto de presentación de este documento de principios, Feijóo ha dicho que ante las próximas elecciones generales no basta con un programa, hace falta -ha dicho- un compromiso en el que queden claras sus prioridades y del que responde con su "nombre, experiencia y trayectoria".

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Ha propuesto un cambio de etapa porque España "necesita sanar porque la han dañado", y no hay mejor "cura" que más democracia. EFE

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