El vuelco de un camión con caballos en la A-5 obliga a desviar el tráfico en Extremadura

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Plasencia, 19 oct (EFE).- El vuelco de un camión articulado cargado de caballos en la autovía A-5, a la altura del kilómetro 266, en sentido sur, en el término municipal de Santa Cruz de la Sierra (Cáceres), ha obligado a desviar el tráfico, según ha informado la Guardia Civil.

En el siniestro han resultado heridos el conductor del camión, de carácter leve, y un agente de la Guardia Civil de Tráfico, que ha recibido una coz en la rodilla cuando intentaba retirar uno de los caballos de la calzada y ha sido trasladado en ambulancia al Hospital Universitario de Cáceres.

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En el lugar permanecen patrullas de Seguridad Ciudadana y de Tráfico para garantizar la seguridad vial y atender la incidencia.

Los desvíos se realizan por el kilómetro 248 de la A-5 hacia la A-58 y, desde esta autovía, por la A-66 en dirección a Mérida. EFE

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